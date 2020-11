Prendre soin des tout-petits dans le contexte de la pandémie

Des activités, comme des parades, des ateliers ou des conférences, sont organisées dans la région, notamment par les maisons des familles.

Les autorités de la santé saisissent l’occasion pour rappeler qu’il est important de limiter les impacts de la pandémie sur les tout-petits.

Les tout-petits sont sensibles aux comportements des adultes et ont tendance à absorber notre stress , souligne la directrice de la santé au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), Dre Marie Josée Godi, par voie de communiqué.

Elle ajoute qu’ en prenant soin de nous, en nous permettant de demander de l’aide au besoin et en étant créatifs dans l’adaptation de notre routine, nous réduisons les impacts de la pandémie sur les tout-petits .

Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec affirme que ses équipes ont adapté leurs services depuis le début de la pandémie et elles travaillent quotidiennement auprès des enfants et leur famille , en collaboration avec des partenaires comme les organismes communautaires et les centres de pédiatrie sociale.

Les autorités de la santé se réjouissent que plusieurs bibliothèques de la région aient adapté leur offre pour tenir des activités virtuelles telles que L’heure du conte.

La 5e Grande semaine des tout-petits a lieu du 15 au 21 novembre 2020.