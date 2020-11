Kraft Heinz Canada produira du ketchup à Montréal

La nouvelle ligne de production devrait entrer en service à la fin de l'été 2021 et devrait produire plus de 100 millions de livres de ketchup Heinz pour les consommateurs canadiens au cours des deux premières années seulement , explique dans un communiqué l’entreprise américaine, qui se présente comme la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons du pays.

Kraft Heinz précise que ce projet de 17 millions de dollars entre dans le cadre du programme d'expansion des entreprises du gouvernement du Québec.

Le projet permettra de créer 30 nouveaux emplois et de maintenir environ 750 autres dans les installations du Mont-Royal.

Un prêt de 2 millions de dollars

Le gouvernement du Québec, qui se dit heureux de soutenir la croissance de Kraft Heinz Canada dans la métropole , a accordé un prêt de 2 millions de dollars à Kraft Heinz Canada pour la mise en place de cette chaîne de production à son usine de Mont-Royal.

L'ajout d'une chaîne de production de ketchup consolidera la position de l'entreprise au Québec, en plus de créer 30 emplois permanents et d'en préserver environ 750 , indique Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International, estime pour sa part que cette décision démontre parfaitement que les filiales étrangères ont également un rôle à jouer pour promouvoir et accroître l'achat local .

Notre usine de Mont-Royal est un élément important de l'économie québécoise depuis plus de six décennies, et nous nous réjouissons de pouvoir aider à nourrir quotidiennement un plus grand nombre de Canadiens grâce à de tels investissements , déclare de son côté Bruno Keller, président de Kraft Heinz Canada.

En 2018, Kraft Heinz avait annoncé la fermeture progressive de son centre de distribution pour le Québec, situé à Vaudreuil-Dorion, pour transférer ses activités en Ontario.