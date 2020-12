La Fransaskoisie marquée par la pandémie, des élections et un appel au dialogue

L'action n'a pas manqué cette année dans la Fransaskoisie. La pandémie, le décès de Fransaskois connus, l'annonce d'une nouvelle école francophone à Regina et les élections générales : voici quelques événements qui ont marqué la communauté fransaskoise en 2020.

La pandémie chamboule tout

La propagation rapide du nouveau coronavirus dans le monde, la déclaration de la pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires mises en place en mars ont rapidement chamboulé la tenue de traditionnels événements de la communauté, qui rassemblent chaque année de nombreux Fransaskois.

En 2019, le public était au rendez-vous lors de la dernière journée d'activités du Francothon de la Fondation fransaskoise. (archives) Photo : Radio-Canada

Le Francothon de la Fondation fransaskoise a débuté en douceur au mois de février et devait durer jusqu'en avril. Cependant, devant l'incertitude générée par la pandémie, le traditionnel Francothon a été finalement annulé pour l'année 2020.

Les organismes fransaskois ont dû s'adapter au cours de l'année pour mener leurs assemblées générales. Plusieurs ont d'ailleurs fait usage de la très populaire plateforme de visioconférence Zoom.

Une partie des gens connectés pendant l'assemblée générale annuelle de l'Assemblée communautaire fransaskoise du 17 juin 2020. (archives) Photo : Capture d'écran

Le Rendez-vous fransaskois a lui aussi migré vers une programmation limitant les rassemblements cette année en raison de la pandémie. Des formations et activités ont été organisées dans le respect des mesures sanitaires à l'occasion de cet événement annuel.

Ils nous ont quittés cette année

La communauté fransaskoise a pleuré la mort de deux de ses membres qui s’y sont longtemps impliqués.

Ponteix a perdu l’un des siens vers la fin du printemps : Laurent Desrosiers, qui est décédé alors qu’il était âgé de plus de 90 ans. L’émission Pour faire un monde a rendu hommage le 5 juin dernier à ce cher Auvergnois fransaskois.

Laurent Desrosiers était un bénévole à l’église Notre Dame d'Auvergne, à Ponteix. (archives) Photo : Radio-Canada / Nicole Lavergne-Smith

Le 17 juin dernier, Henri Loiselle, surnommé le baryton fransaskois , s’est éteint à l’âge de 71 ans. Son grand ami, l’abbé André Poilièvre, a partagé des souvenirs et rendu hommage à celui qu’il connaissait depuis l’enfance.

Henri Loiselle, surnommé le baryton fransaskois, est décédé le 17 juin dernier. (archives) Photo : Radio-Canada

L’annonce d’une nouvelle école francophone

La construction de ce nouvel établissement scolaire à Regina, promis par la province l’an dernier, a été officiellement confirmée au début de l’été 2020.

Le dévoilement des premiers détails sur la construction de la nouvelle école primaire à Regina a eu lieu en septembre, devant l'École du Parc. (archives) Photo : Radio-Canada / Rob Kruk

En juillet, une première consultation publique a eu lieu afin de récolter les idées des Réginois sur les nouveaux lieux communautaires qui feront partie de l’école.

Puis, au début du mois de septembre, les premiers détails concrets au sujet de la nouvelle école primaire en français de Regina ont été dévoilés.

Des annonces en ce sens et de la même envergure se font toujours attendre à Prince Albert et à Saskatoon.

À Prince Albert, cette année, la province a mandaté un tiers parti pour analyser le projet de transformer l’Académie Rivier en une nouvelle école francophone. La communauté a exhorté le gouvernement cet automne à respecter les délais pour analyser la viabilité du projet.

Un appel au dialogue dans la communauté

Cet automne, un appel au dialogue a été lancé par l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS), le Conseil culturel fransaskois (CCF) et le Conseil des écoles fransaskoises (CEF), invitant la communauté à collaborer avec eux dans une lutte contre l’intimidation.

Dans leur communiqué conjoint, cinq initiatives collectives ont été présentées pour lutter contre la discrimination et l’intimidation, en plus d’interpeller les autres organismes de la communauté.

Les partenaires impliqués dans cette volonté de combattre l’intimidation et la discrimination sont l’ACF, la CAFS, le CCF et le CEF. (archives) Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Dès le lendemain, des organismes comme l'Association canadienne-française de Regina (ACFR) et le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CECS), par exemple, ont dit être prêts à emboîter le pas et à s’impliquer dans cette initiative.

Les quatre partenaires ont aussi affirmé que plusieurs organismes ont reçu positivement leur appel au dialogue.

En novembre, un sondage anonyme en ligne a été lancé pour permettre à tout membre de la communauté fransaskoise ayant subi ou ayant été témoin d’actes d’intimidation et de discrimination de partager leur témoignage. Les données analysées du sondage aideront à déterminer les stratégies à privilégier pour combattre ce phénomène.

Élections et nouvelles gouvernances dans la Fransaskoisie

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l’automne 2020 en Saskatchewan a été synonyme de période électorale. En plus des élections générales et municipales, il y a aussi eu les élections du Conseil scolaire fransaskois (CSF) et celles de l' ACFAssemblée communautaire fransaskoise .

Au total, 10 candidats comme conseillers scolaires du CSFConseil scolaire fransaskois ont été élus sans opposition, un scrutin a été organisé en octobre pour l’élection des conseillers scolaires des régions de Regina et de Saskatoon.

Le CSF a tenu un scrutin dans les régions scolaires de Regina et de Saskatoon pour l'élection des conseillers scolaires. (archives) Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

À l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise , le jour de scrutin pour élire les députés communautaires devait originellement se dérouler le 4 novembre. Toutefois, en août, l’Assemblée des députés communautaires (ADC) a décidé de repousser la date de l'élection générale de l'ACF au 30 novembre pour préparer le déroulement des élections en temps de pandémie.

Sur les 15 postes de députés communautaires de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise à pourvoir, 11 candidats ont été élus sans opposition, dont huit renouvellements de mandat. Des avis de scrutin ont été émis pour Regina et Moose Jaw.

À Regina, les électeurs ont choisi Annie Audet et Christiane Soucy pour être leurs deux députés communautaires. À Moose Jaw, Paulette Doucette a été élue au poste de députée communautaire du district.

L'Assemblée communautaire fransaskoise a repoussé au 30 novembre ses élections générales pour adapter ces dernières en raison de la pandémie. (archives) Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

Puisqu’il n’y avait toujours pas de candidat en lice pour pourvoir le deuxième poste de député à Saskatoon lors du jour du scrutin, l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise a accepté la nomination de Martin Côté par la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) pour le poste quelques jours après les élections générales. Les députés ont été assermentés le vendredi 4 décembre.

Sous le thème de la continuité, Alpha Barry a été réélu à la présidence du CSFConseil scolaire fransaskois pour un troisième mandat. Du côté de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise , Denis Simard a été réélu sans opposition à la présidence de l’organisme pour un deuxième mandat.

Sous le thème du changement, des organismes fransaskois ont accueilli une nouvelle présidence cette année.

Nouvelle présidence ou direction par organisme : FFSFédération des francophones de Saskatoon : Arnaud Coullaut comme directeur général;

Service d’accueil et d’inclusion francophone de la Saskatchewan (SAIF-SK) : Jacques Désiré Hiack;

Association jeunesse fransaskoise (AJF) : Kassandra Hipkins;

CAFSCommunauté des Africains francophones de la Saskatchewan : Sylvie Niyongere comme présidente et Rosalie Umuhoza comme directrice générale;

Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw (ACFMJ) : Marouf Sobabi;

ACFRAssociation canadienne-française de Regina : Kymber Zahar est redevenue présidente en août; Marc Drolet est devenu vice-président; Elma Bos a quitté son poste de directrice. NDLRNote de la rédaction : Cette liste n’est pas exhaustive et a été réalisée en fonction des articles qui ont été rédigés cette année.

De nouveaux membres ont notamment été accueillis au sein des conseils d’administration de certains organismes, dont le SAIF-SK, la CAFS, l’ACFMJ, l’ACFR, le CECS et l’Association des parents fransaskois (APF).

Changement de nom de l’ ACFR Association canadienne-française de Regina

Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’ ACFRAssociation canadienne-française de Regina en septembre, les membres ont voté parmi cinq propositions de nouveaux noms pour l’organisme.

L’idée de changer le nom de l’organisme avait été soulevée en mai 2019 lors d’une assemblée générale extraordinaire (AGE), pour favoriser l’inclusion et la diversité culturelle de la communauté fransaskoise de Regina.