EN DIRECT à 12 h 30 : mise à jour de Brent Roussin sur la COVID-19

Lundi, en annonçant 10 décès de plus et 392 nouveaux cas, Brent Roussin a vertement critiqué les grands magasins qui sont restés ouverts en fin de semaine sans respecter leur obligation de limiter leur clientèle à 25 % de leur capacité habituelle et de s’assurer du respect de la distanciation physique.

La situation a suscité l’inquiétude du maire de Winnipeg. Brian Bowman demande au gouvernement provincial d’empêcher que les Winnipégois puissent se rendre dans les grandes surfaces pour se procurer autre chose que des biens essentiels, alors que les petits commerçants locaux qui vendent ces mêmes produits sont obligés de fermer leurs portes.

Brent Roussin a encore une fois exhorté les Manitobains à rester chez eux et ne sortir que pour l’essentiel.

Il a aussi indiqué que la province allait devoir mieux définir ce qu’elle entendait par essentiel et que des restrictions additionnelles pourraient être annoncées.

Mardi, Brian Pallister a annoncé une entente avec l’entreprise de sécurité G4S. 90 personnes de plus se joindront aux effectifs de la province déjà responsables d'appliquer les ordonnances de la santé publique, a expliqué le premier ministre.

Brian Pallister a précisé que 225 interactions ont eu lieu la fin de semaine dernière dans des commerces et des institutions ainsi qu’auprès de Manitobains. 32 constats ont été émis pour des infractions : non-respect des limites de rassemblements, non-respect de la quarantaine ou encore non-respect de l’interdiction de se rendre dans le nord de la province.

Le premier ministre a condamné le rassemblement contre les mesures sanitaires qui a eu lieu samedi à Steinbach.

Vous n'avez pas besoin de croire en la COVID. COVID croit déjà en vous. Des gens meurent. Brian Pallister, premier ministre du Manitoba

Lundi, Brent Roussin et l’infirmière en chef de Soins communs, Lanette Siragusa, ont aussi rappelé qu'il y a urgence d’agir pour protéger la capacité du système de santé à soigner les malades ainsi que pour venir en appui aux travailleurs de la santé. Le système continue d’être fortement sous pression alors que les hospitalisations dues à la COVID augmentent et que les unités de soins intensifs sont presque à capacité.

Lundi, 90 des 99 lits en soins intensifs de la province étaient utilisés, et 86 de ces 90 patients étaient atteints de la COVID-19.

Il y a en ce moment trois patients admis en soins intensifs par jour, a précisé l’infirmière en chef de Soins communs, selon qui les projections sont sombres. Nous sommes dans le pire scénario. Il faut que les chiffres baissent .

Lanette Siragusa a annoncé que les autorités cherchent en ce moment, à travers la province, des infrastructures qui pourraient accueillir jusqu’à 300 personnes. Ces endroits pourraient abriter des patients qui ont besoin de soins et qui sont dans un état stable, mais qui ne peuvent pas encore rentrer chez eux .

Le système de santé ne peut pas soutenir ces niveaux de transmission , a renchéri le Dr Roussin.

Il a cependant balayé du revers de la main l’idée d’un confinement total et en appelle à la responsabilité de la population manitobaine.

La clef de la réussite, c’est l’adhésion de la population , a-t-il dit.

Les points de presse des autorités sanitaires de la province ont désormais lieu tous les jours, et Lanette Siragusa y participe trois fois par semaine, soit le lundi, le mercredi et le vendredi.

