Max Gros-Louis exposé : des hommages par dizaines envers « un géant »

Des dizaines de personnalités, anciens collègues, politiciens et proches de Max Gros-Louis sont venus lui rendre hommage, mardi matin. L'ex-grand chef de la nation huronne-wendat pendant 33 ans sera exposé au Complexe sportif de Wendake pendant trois jours, 24 h sur 24 h.

Max Gros-Louis est exposé sur une planche de bois depuis mardi matin et habillé d'habits traditionnels. Il est recouvert d’une couverture de fourrure. Des chandelles sont placées autour de lui, de même que des drapeaux de la Nation Huronne-Wendat, du Canada, du Québec et de la Ville de Québec derrière lui.

Seulement 25 personnes peuvent être à l'intérieur en même temps pour lui rendre hommage.

On rend témoignage aujourd’hui à un géant de sa communauté , confie Gabriel Savard, ancien directeur général du conseil de la nation huronne sous Max Gros-Louis, qui a été l’un des premiers à lui rendre hommage, mardi.

C’était probablement de son vivant l’Indien du Canada le plus reconnu à l’étranger. Je crois qu’aujourd’hui, il faut savoir lui dire merci. Gabriel Savard, ancien directeur général du conseil de la nation huronne

M. Savard y est même allé d’une comparaison avec l’ancienne figure de proue de la lutte contre l’apartheid sud-africain. Il y a un parallèle avec Nelson Mandela. Max Gros- Louis représentait dans le changement une assurance tranquille.

Il avait donné aux Canadiens le sentiment, vraiment, que pouvait progresser la cause des Premières Nations au Canada dans un progrès de respect mutuel, mais aussi d’une assurance tranquille que le changement, c’est encore possible. Gabriel Savard, ancien directeur général du conseil de la nation huronne

On appelle ça du charisme , a répondu le maire de Québec, Régis Labeaume, qui s'est lui aussi rendu au complexe sportif de Wendake.

Max était déjà légendaire. Il est devenu mythique. On a pas idée comment ce gars-là est connu et reconnu dans le monde. Régis Labeaume

Régis Labeaume indique avoir visité Max Gros-Louis lorsqu’il était aux soins palliatifs. On a eu beaucoup de plaisir. On a beaucoup rigolé. On s’est dit beaucoup qu’on s’aimait. C’est un géant.

Il a d’ailleurs confirmé que la famille de Max Gros-Louis travaillait à la mise en place d'un espace muséale en son honneur. Vous n’avez pas idée de tout ce qu’il possède. C’est hallucinant. Il n’y a pas un musée au Canada qui est dans cette thématique-là qui est aussi équipée que Max.

Éducation

D’autres encore lui ont rendu hommage pour sa contribution en éducation. La Nation Huronne-Wendat est l'une des Premières Nations avec le taux de diplomation universitaires parmi les plus élevés.

Je viens rendre hommage à un bâtisseur dans le monde de l’éducation , a confié Denis Gros-Louis, directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations.

Très jeune, dans ses premiers mandats, le grand chef, il avait favorisé l’éducation parce qu’il avait compris que c’était le futur de la nation; une main-d’œuvre dynamique, diversifiée, éduquée, formée. Denis Gros-Louis, directeur général du conseil en éducation des premières nations

Avec les informations de Marie-Pier Mercier et Hadi Hassin