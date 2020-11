COVID-19 : 982 nouveaux cas et un bond des hospitalisations au Québec

La dernière fois que la province enregistrait un bilan inférieur à 1000 cas, c'était le 3 novembre avec 871 infections.

En incluant les chiffres du jour, le total de cas déclarés dans la province s'élève désormais à 126 054.

Les autorités sanitaires font également état de 24 décès supplémentaires causés par la maladie, portant ainsi le total des décès à 6675.

La santé publique précise que seulement 5 de ces 24 décès sont survenus au cours des dernières 24 heures, ajoutant que 18 décès ont eu lieu entre le 10 et le 15 novembre et un autre est survenu avant le 10 novembre.

Hospitalisations en hausse

Le nombre d'hospitalisations a crû de 47 par rapport à la veille, avec un cumul de 638. De ce nombre, il y a 100 personnes traitées aux soins intensifs, ce qui représente une hausse de 13 par rapport à hier.

De plus, on a recensé 1150 personnes de plus qui sont actuellement rétablies de la maladie. Le nombre de cas actifs s'élève à 12 423.

Aussi, la santé publique fait état de 20 540 prélèvements effectués le 15 novembre sur tout le territoire québécois.

Lundi, le Québec comptait 1218 nouveaux cas de COVID-19 et 25 décès supplémentaires.

Le Canada a maintenant dépassé le cap des 300 000 cas de COVID-19. Le pays avait franchi la barre des 200 000 cas le 19 octobre.