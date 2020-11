L'application de traçage de COVID-19 de l'Alberta utilisée seulement 20 fois

Le problème est que l’application COVID-19 de l’Alberta n’arrive pas à fonctionner sur les iPhone si elle n’est pas constamment ouverte. Par exemple, lorsqu’un utilisateur répond à un appel ou ouvre une autre application, ABTraceTogether cesse alors de recueillir des informations.

Dans la province, deux-tiers des plus de 260 000 téléchargements de l’application ont été faits sur le téléphone d'Apple.

Or, le 2 novembre dernier, le premier ministre Jason Kenney avait annoncé qu’une mise à jour de l’application avait été faite pour résoudre le problème.

Mathieu Fenniak, un développeur de logiciel, a pourtant réussi à trouver encore une fois des failles dans la nouvelle version d’ABTraceTogether.

Des problèmes persistants

Le développeur a pris deux cellulaires qu’il a positionnés à moins de deux mètres l’un de l’autre pendant environ une journée pour vérifier si l’application fonctionnait autant lorsqu’elle était ouverte que lorsqu'elle était fermée.

Par la suite, il a analysé le fichier d’informations recueillies sur son appareil après que celui-ci a interagi avec d’autres. Il a calculé des dizaines d'interactions entre iPhones pendant les 30 minutes où l’application était ouverte, mais aucune sur une période de 10 heures lorsque l'application était en arrière-plan.

Les experts qui ont étudié les applications COVID-19 dans le monde entier affirment que ce problème est lié au type d'application que l'Alberta utilise. D’après plusieurs, le problème ne peut être résolu que si Apple change la façon dont son système d'exploitation accorde des autorisations aux applications tierces.

Il y a un groupe de personnes qui a l’information au sujet de l’efficacité de l’application, indique Mathieu Fenniak qui a 20 ans d’expérience dans le domaine. Ce sont Services de santé Alberta et le ministère de la Santé. S’ils considèrent que c’est vraiment efficace, ils devraient le prouver publiquement avec des statistiques.

D’après Steve Buick, l’attaché de presse du ministre de la Santé Tyler Shandro, la province a demandé à ses développeurs de logiciel de revoir les résultats de l’expérience de Mathieu Fenniak pour déterminer s’ils sont exacts ou si des améliorations supplémentaires peuvent être apportées .

L’application fédérale, un meilleur choix

C’est très peu probable qu’Apple modifie son système d’exploitation pour permettre à l’application albertaine de mieux fonctionner, précise Brian Jackson, directeur de recherche à Info-Tech Research Group, une société de conseil en informatique.

Ce dernier pense que la province devrait plutôt faire le deuil de son application et se tourner vers d’autres outils comme celui du fédéral Alerte Covid.

Il n’y a aucun but à avoir un outil qui ne fonctionne pas. C’est déjà assez difficile de créer un outil efficace pour le plus de personnes possible. On n’a pas besoin de créer davantage de problèmes techniques , pense-t-il.

Pour sa part, l’application fédérale n’a pas ce genre de problèmes techniques, car elle se base sur le logiciel de traçage des contacts développé par Apple et Google, souligne Brian Jackson.

L'application fédérale a été téléchargée environ 5,2 millions de fois et utilisée pour alerter les contacts d'environ 4200 personnes ayant reçu un diagnostic de COVID-19.

N’empêche, pour le moment, l’Alberta continue de dire que son application répond mieux aux besoins de la province, car contrairement à l’outil fédéral, elle envoie directement des informations aux équipes responsables du traçage des contacts.

Avec la Colombie-Britannique, l’Alberta est la dernière province au pays à ne pas encore avoir adopté l’application d’Ottawa.

Avec les informations de Robson Fletcher