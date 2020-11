Les débats se poursuivent sur l'appel d'offres pour le 219 Provencher

Les débats se poursuivent au comité sur la propriété et le développement de Winnipeg après la comparution de la Société de la francophonie manitobaine (SFM), le 16 novembre. L'organisme porte-parole de la francophonie demande une prolongation d’un an de l’appel d’offres pour la vente de l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Boniface et l’ancienne caserne de pompiers.

La SFM demande une prolongation depuis cet été, car les consultations ont été annulées en raison de la pandémie.

On espère que la Ville considérera le statut historique et particulier. On attend maintenant des nouvelles de la Ville [à savoir si la prolongation sera acceptée] , explique la vice-présidente du conseil d’administration de la Société de la francophonie manitobaine, Angela Cassie.

Le directeur général de l’organisme Entreprises Riel, Normand Gousseau, qui était présent aux consultations du comité sur la propriété et le développement de Winnipeg le 16 novembre, note un ralentissement évident en raison de la pandémie.

Dans le cadre d’une pandémie mondiale, est-ce que c’est réaliste de penser qu’on a eu la chance d’avoir la meilleure soumission optimale pour ce site-là? Normand Gousseau, directeur général de l’organisme Entreprises Riel

Les gens n’ont pas eu l’occasion de venir et de comprendre. On pourrait faire des consultations virtuelles. On voudrait aussi développer des stratégies sécuritaires pour que les gens puissent voir le site , explique Angela Cassie.

Je pense qu’on a été entendu [auprès du comité]. Les présentations ont été bien reçues , affirme Normand Gousseau concernant les consultations de lundi.

C’est normal que ça prenne du temps parce que nous sommes plusieurs groupes à faire valoir l’importance de ce site , ajoute Normand Gousseau.

Angela Cassie fait valoir que le World Trade Centre, Entreprise Riel et la Maison des artistes visuels francophones sont locataires sur le site. Ce n’est pas juste un lieu de patrimoine, c'est un lieu qui nous porte vers l’avenir , affirme-t-elle.

Quand on se rassemble sur la place publique pour manifester et pour revendiquer nos droits c’est là qu'on le fait, c’est là notre place publique , dit Angela Cassie en parlant du 219 boulevard Provencher.

Des oppositions dans la proposition de prolongation

Une personne qui s'est adressée au comité lundi pour défendre le projet qu'a tenté de faire valoir qu’une prolongation de l’appel d’offres n’était pas nécessaire.

Une personne, dont le nom n'a pas été mentionné pour maintenir la confidentialité du projet de l'entreprise qu'il représentait, a tenté de faire valoir auprès du comité qu'une prolongation de l'appel d'offres n'était pas nécessaire.

Nous n’allons pas le blâmer pour ça. Son projet se basait sur la date limite dans l’appel d'offres. Ils sont prêts à déclencher un projet , explique Normand Gousseau.

Angela Cassie rappelle que le but d'une prolongation éventuelle n’est pas de mettre un frein aux projets à Saint-Boniface. On veut s’assurer que les projets comprennent l’importance du site et les utilisations actuelles , précise-t-elle.

