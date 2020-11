COVID-19 : les parents des tout-petits plus stressés et moins patients

Plus de la moitié des parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans vivent un plus grand stress en raison de la pandémie et 44% d’entre eux perdent plus souvent leur calme, selon un sondage de l’Observatoire des tout-petits. Trois parents sur quatre affirment toutefois que la pandémie a eu des effets positifs sur leur capacité à leur accorder du temps.

Il s’agit d’une bonne nouvelle en soi, comme le temps que le parent passe avec son enfant favorise la création d’un lien d’attachement sécurisant, qui est essentiel pour le développement et l’estime de soi de l’enfant , rappelle Fannie Dagenais, directrice de l’Observatoire des tout-petits.

Or, pour favoriser le développement de ce lien d’attachement, il est important que le temps accordé aux enfants soit de qualité , tempère Mme Dagenais.

Le sondage démontre entre autres une augmentation marquée du stress vécu par les parents, ce qui vient assombrir la situation.

Stress

Environ un parent sur deux (51 %) dit avoir un niveau de stress élevé en raison de la situation sanitaire. Les femmes sont particulièrement touchées par ce stress dans une proportion de 56 %, contre 44 % pour les hommes.

Cette proportion augmente à 69 % chez les familles avec un revenu familial total avant impôt de moins de 40 000$.

La pandémie aura certainement contribué à exacerber les inégalités sociales puisque les familles vulnérables sont susceptibles d’être confrontées à un plus grand nombre de sources de stress : faible revenu, pertes d’emplois, insécurité alimentaire, logement inadéquat , estime l’Observatoire.

Résultat de ce stress vécu : 44 % des parents des tout-petits affirment que la pandémie a eu un impact négatif sur leur capacité à garder leur calme avec leur enfant.

L’école

La potentielle fermeture des écoles et des services de garde représente une source importante de stress pour les parents dans 66 % des cas.

Selon le sondage, 61 % des parents déclarent aussi que les mesures de santé publique qui exigent de garder l’enfant à la maison, s’il présente un symptôme apparenté à la COVID-19, représentent une source de stress pour eux.

Des impacts chez les enfants

Le sondage pointe également des conséquences chez les enfants de zéro à 5 ans.

De plus, 52 % des parents sondés estiment que la pandémie a eu des impacts négatifs sur leur comportement.

Puis, 39 % prétendent que leur enfant est plus irritable et prompt à faire des colères. Plus de 3 parents sur 10 estiment aussi que leur enfant est plus agité.

Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 501 Québécois de 18 ans et plus avec au moins un enfant âgé de zéro à cinq ans entre le 29 octobre et le 2 novembre.