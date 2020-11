L’église Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup ne sera pas chauffée cet hiver

Cette décision du conseil de fabrique devrait lui permettre d'économiser environ 35 000 $ en frais de chauffage. Elle déplaît toutefois au comité de sauvegarde de l'église, qui s'inquiète entre autres des effets de l'humidité sur les plâtres de la structure et du chemin de croix.

Le gérant de la Fabrique de Saint-Patrice, responsable de l’entretien des trois églises et des presbytères de Rivière-du-Loup, assure cependant que toutes les mesures ont été prises pour préparer le bâtiment pour l’hiver. André Côté ajoute que des visites d'entretien continueront d'être effectuées chaque semaine, du clocher au sous-sol.

Il confirme toutefois que l'humidité pourrait endommager le plâtre. Ce n'est toutefois pas, selon lui, un problème majeur, puisque des travaux devront de toute façon être faits à la suite de l’infiltration d’eau de janvier dernier.

Le vieux plâtre risque de s’égrener un peu, mais ça ne tombera pas comme de la neige. Il ne faut pas s’énerver avec ça. De toute façon, que le plâtre continue à se dégrader un petit peu ou pas, la réparation complète va être la même, pour le même coût. André Côté, gérant de la Fabrique de Saint-Patrice

M. Côté indique que d'après l'évaluation de l'assureur, le coût de ces travaux est d'environ 75 000 $. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas être effectués avant la réparation de la toiture de l’église, puisque le problème risque autrement de réapparaître.

Les coûts des travaux à réaliser sur le toit de l'église Saint-François-Xavier dépassent les 2 millions de dollars, rappelle André Côté.

Quel avenir pour l’église Saint-François-Xavier?

Si les membres de la fabrique et le comité de sauvegarde de l’église ne s’entendent pas sur la question du chauffage, les représentants des deux organisations espèrent qu’un nouveau projet permettra bientôt de faire revivre le bâtiment.

La porte-parole du Comité de sauvegarde de l'église Saint-François-Xavier, Suzanne Michaud, craint qu'il soit plus difficile de trouver preneur si son état continue de se dégrader.

C’est une église qui a 115 ans, donc c’est sûr qu’elle aura besoin d’amour et de réparations. Mais si en plus, on la laisse dépérir, je pense qu’on ne lui laisse aucune chance. Suzanne Michaud, porte-parole du Comité de sauvegarde de l'église Saint-François-Xavier

L’avenir de l’église Saint-François-Xavier fait l’objet de discussions depuis près d’une décennie. Un projet visant à y installer le Musée du Bas-Saint-Laurent et d'autres organismes culturels était sur la table il y a quelques années, mais a finalement été abandonné.

Cet été, la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup a reçu une subvention de 22 500 $ du ministère de la Culture du Québec ainsi qu'une aide de 7500 $ de la Ville de Rivière-du-Loup pour trouver de nouveaux projets qui pourraient donner une seconde vie au bâtiment religieux.

L'église nécessite des travaux d'entretien depuis de nombreuses années, selon la Fabrique (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

La porte-parole du comité de sauvegarde souligne que le contexte est différent aujourd'hui qu’à l’époque où le projet du musée avait été développé. Suzanne Michaud croit que la prochaine proposition pourrait être la bonne.

On peut dire qu’on refait le travail, mais on a 10 ans d’évolution vers autre chose, vers des approches plus vertes, vers une compréhension différente de notre environnement. Même la COVID a changé les choses, avec des propositions d’autonomie alimentaire par exemple. Ce sont des choses qu’on n’a pas nécessairement regardées il y a 10 ans.

Pour trouver le bon projet, le Comité de sauvegarde de l’église Saint-François-Xavier souhaite mobiliser la jeunesse.

Il y a 10 ans, c’était encore important et encore possible de garder un espace de culte dans le bâtiment. Ce n’était que les personnes plus âgées qui voyaient ce patrimoine à conserver. Je pense que si on favorise cette fois la mobilisation des jeunes, on va avoir d’autres yeux. Suzanne Michaud, porte-parole du Comité de sauvegarde de l'Église Saint-François-Xavier

Le processus de réflexion pour identifier des projets potentiels est entamé depuis l’été dernier, avec le soutien du ministère de la Culture. Des idées devraient être présentées au plus tard en 2022.