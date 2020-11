« Rockstar », légende , un Dieu qu'il a appris à démystifier : le maire de Québec ne tarit pas d'éloges sur sa page Facebook à l'endroit de Max Gros-Louis dans un témoignage intitulé Les mocassins de Sitting Bull.

Et Labeaume en a long à raconter. Après tout, les deux hommes ont fait les 400 coups ensemble, à commencer par le 400e de Québec, peu après la première élection de Régis Labeaume à titre de maire de la capitale.

Alors ti-cul, Max était un presque Dieu pour moi. Et puis élu, je l’ai un peu démystifié, pas tout à fait, mais adoré. Nouveau maire, plongé dans les Fêtes du 400e anniversaire de la fondation de Québec, nous nous sommes côtoyés presque quotidiennement pendant l’année 2008 à inaugurer, assister ou animer une pléthore d’évènements , se remémore le maire Labeaume.

Une belle complicité

Au fil des années, les deux hommes ont développé une belle complicité, au point où le maire de Québec a fait partie des privilégiés qui ont pu visiter le « géant autochtone » peu avant son dernier souffle. Il l'a d'ailleurs vu à trois reprises dans les jours précédant sa mort.

J’ai beaucoup aimé ce gentil géant de six pieds et mille. J’ai beaucoup aimé Max Gros-Louis. Il a d’abord été pour moi une légende et, par la suite, j’ose, un ami. Régis Labeaume, maire de Québec

D’ailleurs, nous avons ri comme des hyènes quand je lui mentionnais que j’étais en manque de sauge certains jours libres, qu’il avait fait de moi un junkie et que je planifiais une cure de désintox en 2009. Ou que je lui demandais de m’avertir quelques jours à l’avance, pour que j’aie le temps de faire mes boîtes au cas où il triompherait dans ses revendications territoriales concernant l’ancienne Seigneurie de Sillery , raconte le maire de Québec avec humour.

Une « rockstar » pour les Français

Régis Labeaume est aussi revenu sur ses nombreuses sorties publiques en compagnie de l'ex-Grand Chef de Wendake.

Max était la rockstar absolue! , louange-t-il. Il triomphait. Avec la stature, le panache - au propre et au figuré - et le langage corporel d’un descendant direct du grand chef Pontiac.

Il les rendait dingues , continue le maire dans son témoignage. Ils le touchaient, comme d’autres le font avec le Dalaï-Lama. On s’étonnait qu’il parle français. On se demandait s’il n’avait pas apporté son wigwam dans ses valises. On s’y connaissait m’sieur! On avait lu Tintin, ou entendu un cousin!

Régis Labeaume se rappelle d'ailleurs à quel point le peuple français le vénérait.

Combien de fois, de ces Français en visite, ont cherché sa demeure à Wendake allant impoliment jusqu’à mettre le nez dans les vitrines en espérant y découvrir sa présence. Régis Labeaume, maire de Québec

Max Gros-Louis (en turquoise) en compagnie de Jean Leclerc, Régis Labeaume, Stephen Harper, Miachaelle Jean, Jean Charest, François Fillion et Dick Roche lors des célébrations du 400e anniversaire de la fondation de Québec. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Jacques Chirac dans son tipi

Il fallait l’entendre raconter la visite privée de Jacques Chirac qui s’était échappé de sa garde prétorienne pour venir jaser un brin avec lui dans son tipi. Et l’arrivée par la suite de la cavalcade affolée, GRC et autres uniformes, angoissant et croyant presque à un enlèvement. , ajoute le maire avec une touche d'humour.

Max Gros-Louis a aussi joué un rôle majeur dans le développement d'une cohabitation exemplaire dans le monde entre la communauté québécoise et la nation huronne-wendat.

On se réjouissait souvent tous les deux à qualifier la cohabitation de Québec et Wendake, lieux et nations différentes, comme exemplaire dans le monde. Je le crois toujours, malgré des différends très « gérables avec l’amitié et l’authenticité. »

Son tam-tam au Colisée

Régis Labeaume a aussi rappelé le bruit du tam-tam de Max Gros-Louis qui retentissait au Colisée pour encourager les Nordiques de Québec. Cet amateur de hockey possédait d'ailleurs une impressionnante collection susceptible de rendre jaloux les plus nostalgiques.

Parmi ces millions de raretés, par exemple, l’amateur de hockey, omniprésent au Colisée à l’époque des Nordiques, a collectionné des bâtons autographiés probablement par trois générations de joueurs de la LNH. Parmi ceux-ci, celui de Wayne Gretzky, lors de son passage au tournoi pee-wee en 1974! Il le voyait déjà grand à l’époque. Régis Labeaume, maire de Québec

L'Espace Max Gros-Louis?

Dans ses dernières discussions avec Max Gros-Louis, Régis Labeaume lui a demandé s’il avait un souhait pour rappeler sa mémoire.

Oui il avait un projet!, raconte Labeaume. Un projet sans vanité qu’il avait déjà discuté et travaillé avec des membres de sa famille: l’Espace Max-Gros-Louis.

Il me l’a expliqué. Une très belle ambition. Sur le champ, je lui ai répondu que la Ville de Québec y contribuerait, et accompagnerait sa famille. Moment d’émotion... Régis Labeaume, maire de Québec

D'ici le temps où Max Gros-Louis sera immortalisé dans un espace à son nom, la population peut se recueillir auprès de sa dépouille depuis 9 h, et ce, pour une durée de trois jours 24 heures sur 24.