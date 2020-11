Deux YMCA de Regina mettent la clé sous la porte en raison de la COVID-19

Deux YMCA de la ville de Regina ferment leurs portes dans les prochains jours en raison des pertes engendrées par la COVID-19. Le YMCA situé sur l’avenue Victoria fermera le 20 novembre et celui du centre-ville sur la 13e Avenue fermera le 23 novembre.

C’est avec le cœur gros que nous annonçons cette nouvelle , affirme le directeur général de YMCA de Regina, Steve Compton, par voie de communiqué.

Il mentionne que l’organisation YMCA de Regina fait face depuis de nombreuses années à des coûts d’entretien et d’investissements plus élevés. Les revenus sont également moindres, au point que le YMCA de Regina a envisagé de fermer un de ses centres en 2019.

La pandémie de la COVID-19 a aggravé la situation puisqu’il est plus coûteux d’offrir des services dans le cadre des directives sanitaires de la province. Depuis mars, lorsque la COVID-19 est arrivée en Saskatchewan, le nombre total de membres a chuté de 53 % , assure Steve Compton.

Nous demeurons fiers de notre organisation et de tous ceux qui ont participé à notre histoire depuis plus de 130 ans. Nous souhaitons poursuivre notre travail en offrant des programmes à Regina et à Moose Jaw , ajoute Steve Compton.

Il précise que ces programmes concernent un service de garde pour enfant, un programme de leadership pour les jeunes et des centres jeunesse.

Les employés et les bénévoles des deux YMCA qui ferment leurs portes ont été informés de la situation lundi. L’organisation affirme qu’elle fera ce qu’elle peut pour les aider.

Le YMCA situé sur le boulevard Rochdale dans le nord-ouest de Regina demeure ouvert.