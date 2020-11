Un nombre record d’élèves pour la tournée scolaire du FICFA

Normalement, les élèves doivent se rendre en autobus dans un cinéma près de leur école pour voir l’un des films sélectionnés du FICFAFestival international du cinéma francophone en Acadie .

Cette année, l'activité a été modifiée en raison des règles sanitaires. Les élèves ont assisté aux présentations avec leur classe-bulle.

Marie-Pierre Valay-Nadeau, la coordonatrice de cette activité scolaire, se réjouit de la participation.

Habituellement pour se rendre aux salles de cinéma, les écoles doivent payer des frais de transport et c'est très dispendieux et là cette année, ça a fait en sorte que les écoles pouvaient plus participer. C’est pour ça que les écoles ont pu plus participer, surtout dans le Nord-Est et le Nord-Ouest , explique-t-elle.

Des films pour engager des discussions

Les films de la tournée sont choisis selon l’âge des élèves. Les jeunes de la maternelle à la 2e année ont vu le film La grande cavale (2020) de Christoph Lauenstein et Wolfgang Lauenstein. Ceux de la 3e à la 5e année ont pu visionner La fameuse invasion des ours en Sicile (2019) de Lorenzo Mattotti et les élèves de la 6e à la 8e année ont vu Donne-moi des ailes (2019) de Nicolas Vanier.

Antigone, de Sophie Deraspe Photo : ACPAV

Finalement, on a présenté aux jeunes du secondaire Antigone (2019), de Sophie Deraspe. Marie-Pierre Valay-Nadeau souhaite que ce genre de film suscite une réflexion en classe.

Je pense que c’est la place de ce film-là [Antigone], et des jeunes et des enseignants, de discuter et voir les points de vue, d’avoir des discussions philosophiques par rapport à la situation et les événements qui nous entourent présentement. Marie-Pierre Valay-Nadeau, coordonnatrice de la tournée scolaire du FICFA

Le FICFAFestival international du cinéma francophone en Acadie se poursuit jusqu’au 20 novembre en salle et de façon virtuelle. Les présentations scolaires se poursuivent quant à elles jusqu’au 27 novembre.

Avec les informations de Camille Bourdeau