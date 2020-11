La Ville de Rimouski rétablit en partie ses subventions aux organismes en santé

La Ville de Rimouski fait marche arrière et rétablit en partie ses subventions à trois organismes en santé, dont le financement avait été amputé en 2018.

Par exemple, le montant accordé par la Ville à l'Association du cancer de l'Est du Québec (ACEQ) reviendra au même niveau qu'il y a deux ans.

En 2018, le conseil municipal avait réduit de moitié la subvention qu'il versait à l'organisme, la faisant passer de 10 000 $ à 5000 $. La décision, qui visait également la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski, la Maison Marie-Élisabeth et la Ressource d'aide aux personnes handicapées, avait suscité beaucoup de colère et d'incompréhension.

Lors du conseil municipal, lundi soir, le conseil a voté pour le rétablissement de cette subvention.

Les élus assurent même que le montant annuel de 10 000 $ sera versé à l' ACEQAssociation du cancer de l'Est du Québec pendant les 5 prochaines années.

Au terme de la séance du conseil municipal, le maire, Marc Parent, a expliqué que la situation financière de la Ville permet ce versement et que la décision reflète la politique de subventions dont s'est dotée la Ville depuis.

À l'intérieur de notre budget, on a une enveloppe qu'on s'était allouée en fonction de tout ce processus-là qui a été vraiment longuement réfléchi [...] et on en était venu à la conclusion qu'on pouvait se permettre ces dépenses-là , a précisé Marc Parent.

Quant aux autres organismes dont le financement avait été amputé, le conseil municipal augmente de 5000 $ la subvention qu'il verse à la Maison de fin de vie Marie-Élisabeth, mais le montant global reste inférieur de 10 000 $ dollars à ce que la Ville versait avant 2018.

Autrement, le conseil maintient la réduction de la subvention qu'il avait imposée à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski il y a deux ans. Le conseil a toutefois décidé lundi soir de garantir la subvention de 10 000 $ à cet organisme pour les 5 prochaines années.

