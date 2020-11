Destination Vanier pourrait franchir une nouvelle étape

Le promoteur du projet souhaite obtenir des dérogations mineures et changer le plan d'intégration architectural (PIIA) qu'il avait déposé à l'origine.

Dans les cartons depuis cinq ans, le projet Destination Vanier, qui prévoit la construction d’un nouveau centre commercial dans le secteur du Plateau, sera situé à l’intersection du boulevard du Plateau et du chemin Vanier

La conseillère du district du Plateau a indiqué à Radio-Canada qu'elle votera en faveur des dérogations, mais contre les changements au PIIAplan d'intégration architectural .

Maude Marquis-Bissonnette rappelle que la révision du plan d'urbanisme, qui doit être adopté mardi, favorise un développement durable qui exclut, selon elle, ce genre de projets.

C'est un projet qui arrive in extremis au conseil et moi j'en appelle au promoteur à faire bien plus qu'une présentation publique où il présente son projet, mais d'avoir un vrai dialogue avec les citoyens pour voir comment on pourrait imaginer ce projet pour qu'il réponde aux ambitions et aux enjeux du 21e siècle, notamment les changements climatiques et l'inclusion sociale , soutient Mme Marquis-Bissonnette.

La conseillère municipale du district du Plateau Maude Marquis-Bissonnette. Photo : Radio-Canada

Selon elle, le projet proposé fait la promotion de l’utilisation de la voiture.

Cela n'encourage pas du tout les gens à marcher, à prendre leur vélo ou le transport en commun, alors qu'on sait que les gens veulent de plus en plus utiliser le transport en commun , soutient-elle. Dans le plateau, où le projet s'implante, c'est très clair que les gens dans une très grande proportion se déplacent autrement qu'en voiture pour leurs déplacements au quotidien [...]. Pour moi il y a une demande pour qu'on fasse autrement.

Le projet Destination Vanier qui a divisé le conseil municipal lors de son dépôt l'an dernier pourrait donc à nouveau soulever un débat.

Lors du vote du 22 octobre 2019 au conseil municipal de Gatineau, tous les élus d’Action Gatineau se sont opposés au projet, notamment pour permettre aux résidents de s’exprimer sur le dossier.

Mais la résolution a finalement été adoptée, à 10 voix pour et 8 voix contre.

Avec les informations de Nathalie Tremblay