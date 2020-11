Perquisitions et arrestations dans le milieu du crime organisé au Québec

L’opération majeure qui a mobilisé une soixantaine de policiers, notamment ceux de la Sûreté du Québec (SQ), la police de Québec et la police de Lévis, a mené à huit arrestations.

Les huit personnes arrêtées sont quatre hommes et quatre femmes. La tête dirigeante de ce réseau est un homme de 40 ans de Matane. Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la SQ

Ce réseau s’approvisionnait dans la région de Montréal et n’hésitait pas à utiliser la violence et l’intimidation pour faire la loi et contrôler le trafic de stupéfiants au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie , a ajouté Mme Bilodeau.

Ces individus devraient comparaître mardi dans différents palais de justice entre autres à Montréal et à Matane. Ils devront faire face à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants, dont de la cocaïne.

Ces perquisitions sont le fruit d’une enquête qui a commencé il y a un an. D’autres arrestations pourraient être annoncées.

Avec les informations de Karine Bastien.