Les cours sont annulés à l’école de Preissac en raison de pannes de courant

Tous les clients de Preissac et de Cadillac sont touchés par les pannes qui ont débuté au cours de la nuit dernière. Les équipes sont sur place et le rétablissement est prévu vers 7 h 45.

Un camion est entré en contact avec un poteau qui s'est cassé. Le plantage a été effectué. Nous sommes actuellement en attente de signaleurs pour la circulation bien entendu. C’est une ligne biterne, ce qui veut dire que c’est six câbles à migrer sur le nouveau poteau, ce qui devrait être fait autour de 10 h 00 , explique Patrick Compartino, conseiller des relations avec le milieu

Le Centre de services scolaires Harricana annule les cours pour l’avant-midi pour les élèves de l’école de Preissac.

En Abitibi-Témiscamingue, Hydro-Québec investit un peu plus d’un million de dollars par année pour s’occuper de la végétation qui endommage parfois le réseau de distribution.

Interruptions planifiées

D’autres clients devraient aussi être privés d’électricité aujourd’hui. Hydro-Québec prévoit une intervention entre 9 h 00 et 13 h 00 près de Barraute. L’interruption de courant touchera plus de 500 clients et pourrait être reportée.

Hydro-Québec a aussi planifié d’autres interventions qui toucheront moins de 100 clients dans les secteurs de Gallichan, La Reine, Malartic et Rouyn-Noranda cette semaine.