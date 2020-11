Incendie près de l'hôtel de ville de Trois-Rivières

Personne n'a été blessé, indique la police de Trois-Rivières. L'incendie a toutefois causé des dommages matériels à la guérite et à des panneaux.

La cause de l'incendie survenu n'est pas encore connue. Un pompier technicien en recherche et cause se rendra sur les lieux de l'incendie ce matin.

Le service de police de Trois-Rivières contribue aussi à la cueillette d'informations.

L'entrée du stationnement de l'autogare, situé sous l'hôtel de ville, donne sur la rue Hart. Photo : Radio-Canada / Dominique Panebianco

D'après les informations de Dominique Panebianco