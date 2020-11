Électrifier les transports : un défi dans la région, croit Pierre Corbeil

Si on ne se fixe pas d’objectif, on n’atteindra jamais de résultats, a-t-il commenté à l’issue de la séance du conseil, lundi soir. Ça vaut la peine de commencer à entendre le signal. Mais on va avoir un [très grand] défi, considérant le parc de véhicules qu’on voit sur nos routes et aussi la distance qu’on doit parcourir entre Val-d’Or et le reste du territoire québécois, on peut aussi se demander si d’autres juridictions vont embarquer dans ce mouvement, parce que les fabricants d’automobiles ont à répondre à une demande qui est universelle. Sera-t-on les seuls acheteurs de ces équipements-là?

Au niveau municipal, Pierre Corbeil croit que les villes seront en mesure de faire le virage vers les véhicules électriques pour renouveler leur flotte.

Je pense qu’on va être capable de trouver les équipements qui vont répondre à nos besoins. Ça va se faire graduellement. Pour nos véhicules légers et lourds on travaille avec le CGERCentre de gestion de l’équipement roulant qui à un certain nombre de véhicules électriques dans son catalogue et on s’est portés locataires de quelques unités, notamment pour notre usine d’épuration des eaux et nos inspecteurs. On embarque dans le mouvement au fur et à mesure que l’équipement est disponible , dit-il.

Le maire Corbeil rappelle de plus que Val-d’Or a installé la toute première borne de recharge rapide dans la région, en 2015.