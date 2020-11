Les commerçants de Sherbrooke veulent le retour de Wellington-sur-Mer

Les résultats de ce sondage ont été dévoilés, lundi, lors d’une présentation au conseil municipal. Toutefois, parmi les 90% des commerçants qui veulent un retour du projet Wellington-sur-Mer, 35% d’entre eux ont fait savoir que cela devrait se faire sous certaines conditions.

Concernant l'achalandage dans le centre-ville de Sherbrooke, 65% des commerçants interrogés croient que le projet de Wellington-sur-Mer a contribué à l’accroître. De leur côté, les élus pensent, eux aussi, que la mise en place de l’oasis urbaine cette année a été bénéfique pour le centre-ville.

Je pense que ça a été extrêmement positif. J’ose même dire que ça a été mieux que ce que j’ai vu à Montréal, pour être allée voir la rue Ontario, notamment , lance la conseillère Évelyne Beaudin.

Wellington-sur-Mer, c’était comme une grande terrasse publique commune pour tout le monde. Ce n’était pas un espace de circulation piéton. C’était un endroit où on s'arrêtait et où on profitait , poursuit la conseillère du district du Carrefour.

Le son de cloche est similaire du côté de la conseillère du district du Lac-des-Nations, Chantale l’Espérance, qui est également présidente du comité de revitalisation du centre-ville.

Tout le monde était un peu sceptique au départ de l’aménagement de l’oasis urbaine, mais ça a conquis le cœur de plusieurs. Chantale l’Espérance, conseillère et présidente du comité de revitalisation du centre-ville

Ce que j’ai entendu comme commentaires, c’est que [les commerçants] étaient très satisfaits et que ça allait au-delà de leurs espérances , indique-t-elle.

Les sondages ne sont pas complets

Toutefois, Mme L’Espérance croit que les résultats de ce sondage sont à prendre avec un grain de sel. Il faut faire attention [avec] les sondages qu’on fait. C’est bien, mais ce n’est pas complet , met-elle en garde

Je pense qu’il faudrait quand même des focus group avec des commerçants qui sont sur Wellington, sur Frontenac ou sur Dufferin qui pourraient peut-être apporter un éclairage intéressant par rapport à leurs préoccupations et en parler ensemble. On est capables de creuser ensemble des problématiques , ajoute la conseillère du district du Lac-des-Nations.

De son côté, la conseillère Danielle Berthold, s’est questionnée si les commerçants n’auraient pas préféré une rue piétonnière pour agrandir leur terrasse au lieu d’une oasis urbaine. À cela, Bianca de La Fontaine, agente de liaison sur de nombreux projets majeurs au centre-ville, a répondu que les commerçants du centre-ville devraient être consultés en ce sens en 2021.

Il va y avoir plusieurs éléments à prendre en compte, dont les travaux pour le pont des Grandes-Fourches. On va revenir aux commerçants et leur demander à savoir quels types d’aménagements ils aimeraient avoir dans la rue et qu’est-ce qui faciliterait davantage leurs activités commerciales , fait-elle savoir.

Une formule élargie dans la ville?

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, se dit très enthousiaste à l’idée de mettre en place un concept similaire l’été prochain. On voulait innover et on l’a fait, mais ce n’est pas terminé. Il reste des années devant nous. L’année 2021 sera un grand défi pour nous , dit-il.

Il va falloir dynamiser l’ensemble de tout le territoire du centre-ville, mais aussi plus grand. On a aussi parlé de l’Est. Je pense qu’on se doit de le faire cette année. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

M. Lussier dit avoir été approché par plusieurs conseillers afin de mettre un concept similaire à l’oasis urbaine dans leurs arrondissements. On verra ce qui pourra être fait aux autres endroits. Mais c’est sûr qu’on privilégie le centre-ville , lance-t-il en entrevue.

Plusieurs constats d’infraction à Wellington-sur-Mer

D’après les chiffres du Service de police de Sherbrooke (SPS), 10 constats d’infraction ont été émis dans l’oasis urbaine en date du 5 octobre. Parmi eux, 3 concernaient la consommation d’alcool sur la voie publique.