Les recettes des restaurateurs fondent entre les mains des livreurs

Skip the Dishes, DoorDash ou encore Uber Eats : depuis qu’ils ont fermé les portes de leurs établissements, bon nombre de propriétaires font appel à ces entreprises de livraisons.

Ces entreprises qui fonctionnent à l'aide d'application mobile ou en ligne permettent aux restaurateurs de faire un minimum de ventes. Ils doivent toutefois payer des commissions de près de 30 % à ces entreprises sur chacune des commandes..

Que pouvons-nous faire? Il n’y a pas d'autre moyen , regrette Rafe Abdulla, propriétaire du restaurant Yafa Café à Winnipeg.

Ce dernier explique qu'il doit remettre entre 27 et 30 % de la facture des ventes faites grâce ces plateformes de livraison.

D’après ses calculs, le système reste loin d’être rentable, mais il dit ne pas avoir d'autre choix. Le restaurateur, qui sert des plats du Moyen-Orient, affirme que trop peu de personnes sont prêtes à se déplacer pour venir chercher leur commande et qu'assurer lui-même la livraison reviendrait beaucoup trop cher.

Chris Graves, aussi propriétaire de restaurant, est du même avis que son homologue sur ce point : le pourcentage pris par les plateformes est bien trop important sur un budget déjà limité. Elles prennent une part tellement énorme! , affirme le propriétaire du King’s Head.

Chris Graves a donc choisi une recette maison. Il y a un mois, il a lancé son propre service de livraison. Depuis, le propriétaire soutient avoir fait environs 1200 livraisons. Cela lui a aussi permis de garder une partie de ses employés.

Les coûts sont bien moins importants qu’en utilisant une tierce partie pour la livraison , affirme-t-il.

C’est aussi ce pour quoi a opté Yvonnick Le Lorec, propriétaire de la crêperie Ker Breizh. Le Breton d’origine admet que, en premier lieu, travailler avec de grosses chaînes ne fait pas partie de sa philosophie.

Quand on fait sa livraison soi-même, on peut mettre un petit prospectus et laisser un mot. C’est un peu plus personnel. Et puis, les gens nous voient aussi s’ils sont à la porte.

Yvonnick Le Lorec, propriétaire de la crêperie Ker Breizh