Des manifestants réclament des mesures plus audacieuses en environnement

Munis d’une banderole et d’un porte-voix, les manifestants ont interpellé le ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, afin de lui demander de prendre la crise climatique autant au sérieux que la crise sanitaire.

La COVID nous a permis de constater que quand les gouvernements veulent prendre des mesures radicales, des mesures drastiques, des choses auxquelles on n’est pas habitués, ils sont capables de le faire , explique le coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord, Michel Savard.

C’est la planète, on n’en a pas deux planètes, et il n’y aura pas d’échéancier et il n’y aura pas de vaccin. Il aurait fallu qu’on commence il y a vingt ans.

Michel Savard, coordonnateur de la Table des groupes populaires de la Côte-Nord