Bien que trois adultes qui demeurent dans des régions différentes du Nouveau-Brunswick ont présenté des symptômes neurologiques après avoir reçu le vaccin contre l’influenza, la population ne doit pas s’inquiéter outre mesure selon Dre Jennifer Russell.

Les doses du lot KX9F7 du vaccin Flulaval Tetra ont presque toutes été administrées entre le 2 et le 20 octobre.

Les effets secondaires indésirables se seraient déjà manifestés s’ils devaient [y en avoir] , explique la médecin hygiéniste en chef.

Dre Russell ajoute que les personnes qui se font vacciner doivent être à l’affût à de tout type de réaction.

Dre Jennifer Russell ajoute avoir effectué des recherches sur les effets indésirables des vaccins il y a environ un an et demi, alors que la province envisageait une loi sur la vaccination obligatoire. Dans tout le pays, il y a en moyenne 1500 effets indésirables aux vaccins par an , constate-t-elle.

Sur ce total, environ 10 % de ces réactions sont graves, et 32 % d’entre elles surviennent après un vaccin contre la grippe.

Toutes ces informations sont disponibles sur le site Internet de Santé Canada , a-t-elle conclu.

Le Nouveau-Brunswick a demandé vendredi aux pharmaciens, aux médecins et aux responsables des cliniques de vaccination de mettre les 86 000 doses de ce vaccin de côté jusqu’à nouvel ordre, par mesure préventive.

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada mène une enquête.