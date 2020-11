La clinique de dépistage de COVID-19 d’Alma déménage

Le déménagement de la clinique a pour but de mieux accueillir les personnes détentrices d’un rendez-vous, précise le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette nouvelle localisation permettra d'offrir des services dans un espace plus grand et mieux adapté aux besoins de la population, en plus de disposer d'un stationnement plus fonctionnel , a publié le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux sur sa page Facebook en début de soirée, lundi.

La clinique sera ouverte sept jours sur sept, de 8 h à 16 h. Il est nécessaire de visiter le www.clicsante.ca pour prendre rendez-vous et il est recommandé de consulter l’outil d’évaluation des symptômes de la COVID-19, disponible sur Internet, au préalable.

Lundi, le réseau local de services (RLS) de Lac-Saint-Jean Est, qui inclut Alma et les environs, comptait 428 cas actifs, tout juste derrière le RLS de Chicoutimi, qui enregistrait pour sa part 436 cas.

La région a enregistré 187 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, pour un total de 1352 cas actifs.