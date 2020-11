Le DG de la SQ s'adresse à la cour pour faire cesser la procédure à son endroit

Dans un pourvoi en contrôle judiciaire déposé lundi, M. Prud'homme, suspendu de ses fonctions avec salaire depuis plus d'un an et demi, demande aussi à la Cour de déclarer que le ministère du Conseil exécutif, par l'entremise du secrétariat aux emplois supérieurs du gouvernement du Québec, ne pouvait mener une enquête de nature disciplinaire à son égard.

Il demande l'annulation de la décision de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, de saisir la Commission de la fonction publique du dossier pour déterminer si la faute déontologique attribuée à Martin Prud'homme constitue un motif suffisant de destitution ou de suspension sans salaire.

Cette faute aurait été commise lors d'un appel de M. Prud'homme à la directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Annick Murphy, en octobre 2017.

L'appel portait sur une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) qui avait pour but d'identifier la source de fuites au sein de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Le directeur général de la SQ demande à la Cour de déclarer nul le rapport d'enquête administrative de trois experts, daté du 29 mai dernier, et de déclarer que l'appel avec Me Murphy ne constitue pas une cause suffisante de destitution au terme de l'article 115 al. 1 (5) de la Loi sur la fonction publique .

Me Murphy a annoncé récemment son départ à la retraite avant la fin de son mandat, le 2 février 2021. Elle soutient que sa décision n'a rien à voir avec l'affaire touchant Martin Prud'homme.

La Loi sur la police prévoit que seule l'Assemblée nationale peut destituer le directeur général de la SQ. Une telle mesure doit obtenir l'appui des deux tiers des députés. C'est la Commission de la fonction publique qui en fait la recommandation, d'où le mandat que lui a confié la ministre Guilbault.