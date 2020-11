Pandémie de COVID-19 : une plus forte demande pour l'enseignement privé à Gatineau

C’est en début d’année scolaire qu’on s’est vraiment dit : "il faut arrêter les choses et faire des portes ouvertes virtuelles" , explique Mario Vachon, directeur général du collège Saint-Alexandre.

Cette nouvelle façon de faire sera sans aucun doute un défi. De recréer l’atmosphère, la chaleur qu’on peut observer lorsqu’on entre dans une école, qu’on peut ressentir surtout, c’est difficile en mode virtuel , admet M. Vachon.

Les jeunes et leurs parents pourront tout de même visiter, devant leur écran, différentes salles du collège et entendre des témoignages.

Le processus d’admission est aussi bouleversé : les tests de classement auront lieu le 23 janvier prochain, en ligne.

Chaque année, environ 1600 personnes participent aux visites. Si plusieurs se disent intéressés par les écoles privées, les places sont limitées.

On a remarqué, dans les dernières années, une légère augmentation du nombre de demandes , souligne M. Vachon. Il estime que cette augmentation peut être en partie expliquée par la démographie de la région.

Le directeur général croit également que la pandémie pourrait avoir un impact sur l’augmentation du nombre de demandes cette année, notamment en raison de l’adaptation rapide des établissements privés à l’apprentissage à distance.

Sur le plan provincial, ce qu’on sait, c’est que la pandémie a eu un impact sur les écoles privées dans plusieurs régions du Québec sur l’augmentation du nombre de demandes. On pense que c’est lié effectivement à la pandémie , dit-il.

Sans compter les frais pour les activités et l’achat du matériel scolaire, les familles déboursent plus de 3000 $ tous les ans pour que leur enfant fréquente l’un des trois collèges privés de Gatineau.

La famille Bureau s’est installée dans le secteur du Plateau il y a plus de 10 ans, notamment en raison de la proximité de l’école publique.

On pensait que le fait d’acheter une maison dans un nouveau quartier, surtout à proximité d’une école […] que ça établirait une stabilité au niveau de l’éducation des enfants alors que ça été totalement l’inverse , déplore Sylvain Bureau.

Sa fille aînée fréquente déjà le collège Saint-Alexandre. La deuxième veut aussi de suivre sa scolarité dans cet établissement l’an prochain, de même que son troisième enfant d’ici quelques années.

L’incertitude pour l’instant, nous, on a assez donné. On veut une stabilité , lance M. Bureau. Ses trois enfants ont dû fréquenter plusieurs écoles différentes depuis leur maternelle.

Faire 3-4, et il y avait un risque d’une 5e école, en 6 ans, à l’élémentaire, on trouvait que c’était exagéré , explique le père de famille.

Son souhait, la stabilité pour ses trois enfants. Ce n’est pas au niveau de la qualité de l’enseignement, c’est au niveau de la stabilité de l’enfant , insiste le père.

Dans notre cas, on est tanné de bouger et de ne pas savoir. […] On veut savoir où notre enfant va aller, va commencer et va terminer son secondaire.

Sylvain Bureau, père de trois enfants