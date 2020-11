Près de 2000 nouveaux cas de COVID-19 en 3 jours en C.-B.

Dans un ton solennel, la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, a présenté le bilan de la pandémie pour la province depuis vendredi après-midi. Le nombre de cas quotidiens ne cesse d'augmenter.

Nombre de personnes ayant obtenu un résultat positif à un test de dépistage du SRAS-CoV-2 (le virus qui cause la COVID-19) :

Le bilan total de la province s’élève maintenant à 22 944 infections depuis le début de la pandémie.

Durant cette période de trois jours, 9 personnes ont perdu la vie, dont la plupart étaient dans des centres de soins de longue durée, a déploré la Dre Bonnie Henry, visiblement touchée par les données qu'elle communique.

Nous continuons d’avoir un grand nombre de personnes sous surveillance : 10 928 et 16 087 sont rétablies de la COVID-19 , ajoute la Dre Henry.

Le bilan de ces trois derniers jours compte également 11 nouvelles éclosions dans des établissements de soins de santé, principalement dans la régie de la santé Fraser, Vancouver Coastal et dans celle de l’Intérieur. Par ailleurs, 4 éclosions sont terminés.

La Colombie-Britannique compte 52 éclosions au sein de son système de santé, dont 45 dans les centres de soins de longue durée.

Deux nouvelles éclosions communautaires sont à signaler : l’une auclub athlétique Platinum et l’autre à l’École primaire Cambridge de Surrey.

La vallée du Fraser demeure le territoire le plus touché par ce virus.

La Dre Bonnie Henry a affirmé qu’à travers cette pandémie nous savons que les efforts que chaque individu fournit, aux quatre coins de la Colombie-Britannique, contribuent à garder nos hôpitaux, nos écoles et nos entreprises ouverts et à protéger ceux que nous aimons .

Chaque petit geste posé par un Britanno-Colombien s’accompagne d’un impact collectif , a souligné la médecin hygiéniste en chef de la province.

Rester à la maison, ne pas avoir de rassemblement social. Ceci est devenu encore plus critique les deux dernières semaines.

La Dre Henry a rappelé les ordres en place dans les régions couvertes par les régies de la santé Fraser et Vancouver Coastal. Elle a tenu à redire aux gens à quel point ce virus s’est immiscé dans nos communautés et la vitesse rapide à laquelle elle se propage.

Nous devons aussi réduire nos voyages, maintenir nos distances en tout temps et utiliser le masque.

Une fois de plus, les Britanno-Colombiens sont encouragés à ne pas voyager, peu importe le lieu où ils se trouvent dans la province. La Dre Henry leur demande de se mettre dans le même état d’esprit qu'au début de la pandémie, au printemps, où tout voyage non essentiel était à proscrire.

Nous en savons davantage sur ce virus , lance-t-elle. Et nous savons que ce virus se déplace avec nous.

Lorsque nous voyageons, nous transportons ce risque avec nous. (...) Ce n'est pas le moment pour des voyages récréatifs ou non essentiels.

La médecin hygiéniste en chef a voulu clarifier pourquoi la province n’émet pas un règlement spécifique rendant le port du masque obligatoire.

Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, dans beaucoup d’endroits, nous imposons déjà le masque. (...) Le port de masques est plus que jamais une mesure importante que nous devons prendre individuellement.

Sans réellement répondre à la question, la Dre Bonnie Henry a plutôt cité les circonstances où le masque est indispensable. Elle a réitéré l’efficacité prouvée du masque en tant que mesure barrière supplémentaire face au virus.

Les masques sont la pierre angulaire de bon nombre de ces plans de sécurité COVID-19 , soutient la Dre Henry. Les commerces doivent avoir des masques disponibles pour les clients qui n’en disposent pas. Pour les clients qui ne peuvent pas porter de masque, les entreprises devraient proposer des services virtuels ou des alternatives, selon les autorités de la santé publique.

Les masques sont particulièrement importants dans les entreprises et les espaces publics, dans les transports en commun et les traversiers, lorsque nous sommes à proximité de personnes que nous ne connaissons pas et que nous ne pouvons pas garder une distance sécuritaire.

Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique