Champion Iron veut acquérir le projet minier Kami

Le président-directeur général de Champion Iron, David Cataford, précise toutefois que la transaction devra être approuvée par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

La participation détenue par Alderon dans le quai multi-usager du port de Sept-Îles fait également partie de la transaction, affirme le dirigeant de Champion Iron.

Selon David Cataford, l'acquisition des propriétés du projet Kami ajoutera un milliard de tonnes de minerai de fer aux réserves de l'entreprise, qui prévoit une hausse de la demande d'ici 2030.

On sait que la production d'acier, c'est un des plus gros pollueurs sur la planète. La plupart des pays qui produisent beaucoup d'acier ont des stratégies et des cibles assez strictes pour 2030 pour réduire leur production de gaz à effet de serre , explique M. Cataford. L'utilisation du fer canadien, qui est l'un des fers les plus purs au monde, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre lors de la production d'acier.

Les sites du projet Kami se situent au Labrador, près de la frontière québécoise.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau