Une formation en sauvetage aérien offerte gratuitement aux professionnels de la santé

Dès janvier, 10 intervenants du domaine de la santé seront sélectionnés pour répondre à ce besoin grandissant. La formation sera dispensée en exclusivité par le Cégep de Chicoutimi.

Les hélicoptères d'Airmedic ont souvent survolé le ciel du Saguenay-Lac-Saint-Jean l’été dernier. Près de 60 % de leurs interventions se sont déroulées dans la région. C'est pourquoi le centre de formation continue Humanis du Cégep de Chicoutimi réfléchit depuis un an et demi à une formation taillée sur mesure.

Dans notre région, c'est un besoin qui est très important. La formation va aider justement à aller chercher des personnes qui sont un peu mal prises dans des situations dangereuses , explique Manon Chapdelaine, directrice de la formation continue chez Humanis.

Cette formation de 145 heures s'adresse aux médecins, aux techniciens ambulanciers et aux infirmières. Bien que le fait de soigner soit naturel pour ces professionnels, prodiguer des soins dans les airs peut être beaucoup plus exigeant et complexe.

C'est justement pour enlever tous les éléments inconnus du transport aéroporté qu'on a créé cette formation et qu'on inclut le CQFA, car voler, ça peut être une forme de stress pour certaines personnes , fait valoir le directeur du Centre québécois de formation aéronautique (CQFA), Steeve Noreau, en ciblant notamment les turbulences qui peuvent secouer l'appareil.

À la fin de la formation, les élèves seront en mesure de venir en appui lors du transport aérien de patients vers différents hôpitaux.

Steeve Noreau est directeur du Centre québécois de formation aéronautique (CQFA) du cégep de Chicoutimi Photo : Radio-Canada

Les environnements sont différents d'un hélicoptère à un avion, la manière que tu embarques ou débarques le patient. Chaque appareil a ses particularités. Steeve Noreau, directeur du Centre québécois de formation aéronautique du Cégep de Chicoutimi

En plus des connaissances nécessaires en aéronautique, les professionnels qui prendront part à la formation apprendront les techniques de survie en cas d’écrasement. Pour ce faire, ils seront entraînés en forêt, où ils devront se débrouiller seuls.

Les participants seront triés sur le volet au terme d’entrevues. La formation sera gratuite grâce à une subvention de 60 000 $ versée par le gouvernement du Québec. Elle s’échelonnera du 19 janvier au 20 juin 2021.

D'après le reportage de Flavie Villeneuve