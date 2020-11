L'hospitalisation à domicile pour désengorger les hôpitaux

Afin de soulager son système de santé confronté à la pandémie, la Colombie-Britannique alloue 42,3 millions de dollars au projet Hospital at Home, un projet pilote d'hospitalisation à domicile destiné à certaines catégories de patients.

Les personnes qui ont des maladies cardio-respiratoires ou des maladies graves nécessitant de passer plusieurs nuits à l'hôpital pourront bientôt choisir d'être soignées dans le confort de leur maison, selon le ministère de la Santé.

Des médecins et des infirmiers hospitaliers veilleront sur eux jour et nuit grâce à des appareils connectés et des visites fréquentes. Pour en bénéficier, les patients devront résider à moins de 16 minutes en voiture d'un hôpital participant au programme.

Pour la docteure Elisabeth Crisci, médecin à l'Hôpital général de Victoria et une des deux chefs du projet, c'est une première au Canada.

On apporte les technologies, les services et l'expertise de l'hôpital, mais chez les gens. Elisabeth Crisci, cochef du projet Hospital at Home

Ainsi, les patients sont considérés comme administrativement à l'hôpital même s'ils sont physiquement dans leur chambre à coucher.

Elisabeth Crisci et Shauna Tierney, médecins à Victoria, sont conjointement les chefs du projet d'hospitalisation à la maison en Colombie-Britannique. Photo : Elisabeth Crisci

Les gens se remettent plus rapidement de leur maladie à domicile parce qu'ils sont dans un environnement familier , croit Elisabeth Crisci qui s'appuie sur des études menées au Royaume-Uni et en Australie.

Pour l'instant, Hospital at Home est un projet pilote mené à Victoria et à Prince George. Il s'adresse à quelques dizaines de patients seulement, mais la médecin espère qu'à terme, 5 à 10 % des patients de la province pourront en bénéficier.