Les centres commerciaux de la capitale nationale se préparent au magasinage des Fêtes

Bon nombre de détaillants et de centres commerciaux de la région d'Ottawa et de Gatineau ont mis sur pied des mesures spéciales pour la période du magasinage des Fêtes en raison de la pandémie.

Diverses stratégies ont été retenues pour gérer le flot de consommateurs et favoriser la distanciation dans les commerces, comme c’est le cas aux Promenades Gatineau où la direction planche depuis cet été sur un plan sécuritaire.

Le centre commercial de Gatineau entend notamment mettre en place des zones de récupération des achats sans contact. Des stationnements extérieurs et des espaces seront réservés à cet effet.

Marie-Christine Paré est directrice générale des Promenades Gatineau. Photo : Radio-Canada/Jean-François Poudrier

Dans la période des Fêtes, on le sait, le volume peut augmenter, donc on encourage vraiment les gens à magasiner à l’avance. La cueillette à l’extérieur sans contact pourrait être une belle option pour la clientèle , note la directrice générale des Promenades Gatineau, Marie-Christine Paré.

De plus, le père Noël sera de la partie cette année, soit de manière virtuelle, soit sur rendez-vous pour une visite privée, dans un local en retrait des aires communes du centre commercial.

Les Promenades Gatineau proposeront aussi une application mobile aux clients qui pourront faire la queue virtuelle pour accéder à leur boutique préférée.

Un père Noël virtuel au Centre Rideau

Du côté du Centre Rideau à Ottawa, le père Noël restera dans le confort de son foyer. Des séances de clavardage privées d’une durée de 15 minutes seront offertes, ainsi qu’une douzaine de sessions virtuelles de contes de Noël qui débuteront le 28 novembre. L’inscription est cependant nécessaire.

Avec la situation que l’on observe dans les villes dans lesquelles nous avons des centres d’achat, avec la hausse du nombre de cas de COVID-19, ça nous semble la meilleure décision à prendre et nous assumons cette décision , a indiqué Craig Flannagan, le vice-président marketing chez Cadillac Fairview, qui gère le Centre Rideau, notamment.

Le Centre Rideau ne prévoit pas d'imposer de limites de clients à l’approche des Fêtes.

Pour le Centre Rideau, particulièrement, avec le nombre de bureaux fermés et avec le tourisme en baisse, la capacité d'accueil du centre d’achat ne représente pas un défi pour nous, mais nous misons sur la sécurité et la prévention pour nos invités, clients et employés , dit-il.

Achat en ligne

Selon Marc Fortin, le président de la section québécoise du Conseil canadien du commerce de détail, la prévoyance et l’achat en ligne sont une partie de la solution. Ce dernier recommande de s'y prendre plusieurs semaines à l'avance.

Marc Fortin, le président de la section québécoise du Conseil canadien du commerce de détail. Photo : Radio-Canada

On essaye de dire aux gens : "Magasinez tôt, commencez maintenant. Faites une partie de vos achats en ligne, faites une partie de vos achats en magasin. Essayez d’aller chercher un équilibre" , a-t-il expliqué.

Parce que c’est sûr qu’il n’y a aucun commerçant qui peut gérer un afflux comme on en avait eu en 2019 ou 2018 où tout le monde va venir en même temps. C’est impossible. Il va y avoir des choses qui vont craquer ou tomber , a-t-il déclaré.

Le Conseil canadien du commerce de détail prévoit d’ailleurs que les ventes en ligne vont connaître une hausse de 14 % durant la période des Fêtes, pour représenter 40 % des transactions totales cette année.

Pour Lise Sarazin, directrice générale du Regroupement de gens d’affaires de la capitale nationale ( RGA Regroupement de gens d’affaires de la capitale nationale ), les prochaines semaines seront cruciales pour plusieurs commerçants déjà lourdement endettés.

Lise Sarazin est directrice générale du Regroupement des gens d'affaires. (Archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

On va faire notre possible pour s’assurer que les gens puissent entrer dans nos magasins, puissent faire leurs achats en toute sécurité, mais surtout pour que les commerçants puissent offrir le plus de marchandises possible, afin de ne pas être pris avec de l’inventaire. Il faut s’assurer de remplir les coffres pour qu’on soit capables de payer les dettes qu’on a contractées depuis le début de la pandémie , dit-elle.

Avec les informations de Jean-François Poudrier et Josée Guérin