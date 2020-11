L’ACF peine à pourvoir son 2e poste de député communautaire à Saskatoon

Selon l'ancienne députée communautaire de Prince Albert, Josée Bourgoin, les Fransaskois de la Ville des Ponts n'ont toujours pas oublié la controverse des élections de l' ACFAssemblée communautaire fransaskoise en 2017 qui a touché les deux postes de député à Saskatoon.

Josée Bourgoin estime qu'il y avait aussi une culture d’intimidation et de harcèlement au sein de la communauté de Saskatoon avant et pendant les élections de 2017.

Elle croit aujourd'hui que l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise devrait redoubler d’efforts dans les communautés à l'extérieur de Regina.

L’ACF est très très visible et très sollicitée à Regina. Il y a tous les réseaux et les associations provinciales à Regina. C’est facile de rester actuel dans ce contexte. Maintenant, quand on descend au niveau local et au niveau de l’individu, je crois que l’ACF a perdu sa visibilité et sa raison d’être.

L'ancienne députée communautaire de Prince Albert, Josée Bourgoin (archives). Photo : Radio-Canada / Olivier Férapie

Réélue sans opposition au poste de députée communautaire de Saskatoon, Monique Ramage croit que la pandémie a eu une influence sur le manque de candidatures. Elle ajoute de plus qu’il y a beaucoup d’associations francophones dans la Ville des Ponts et qu'elles ont besoin de nombreux bénévoles pour assurer leur fonctionnement.

Selon elle, le climat s’est amélioré depuis 2017, ce qui devrait encourager les gens à soumettre leur candidature.

Je trouve que, provincialement, la communauté se prend en charge, alors je pense que cela va aussi encourager les personnes [à se présenter]. Mon expérience comme députée communautaire a été très positive et très collaborative. J’imagine qu’on va continuer ainsi.

Aujourd'hui à la retraite, Monique Ramage a été enseignante puis conseillère pédagogique en petite enfance à l'école Gustave Dubois. Photo : Radio-Canada / Grégory Wilson

De son côté, le président de la Fédération des francophones de Saskatoon ( FFSFédération des francophones de Saskatoon ), Dustin McNichol, estime qu'il est essentiel que les gens s'impliquent dans les associations francophones, qui doivent rester actives pour maintenir le fait français dans la province.

Il compte lancer un nouvel appel de candidatures pour le 2e poste de député communautaire à Saskatoon après la prochaine réunion de son conseil d'administration.

Quoi qu'il en soit, l'ACF tiendra sa première assemblée des députés communautaires nouvellement élus le 4 décembre. L'organisme demandera alors à la Fédération des francophones de Saskatoon si elle a réussi à trouver un candidat.

Le porte-parole de l' ACFAssemblée communautaire fransaskoise , Marc Masson, indique par ailleurs que la FFSFédération des francophones de Saskatoon peut prendre son temps à trouver un candidat. L'Assemblée des députés communautaires pourra procéder à des élections partielles dans les semaines ou les mois à venir.

Avec les informations de Grégory Wilson