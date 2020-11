Discours du Trône : Higgs veut miser sur la continuité

La lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick prononcera le premier discours du Trône du nouveau gouvernement majoritaire de Blaine Higgs, mardi après-midi. Le premier ministre progressiste-conservateur confirme qu’il sera question de santé, de gouvernance locale et d’économie. Il prévient qu’il y aura peu de surprises.

Nous sommes orientés vers les objectifs à long terme. Il n'y aura pas nécessairement de nouvelles initiatives annoncées dans le discours du Trône , a-t-il dit d’emblée, lundi soir, à propos de ce document annuel servant à présenter les orientations du gouvernement à l'ouverture des travaux de l'Assemblée législative.

Les priorités qui lui sont chères, soit la réforme en santé et la réforme municipale, sont à l’ordre du jour, en plus de la réponse du gouvernement face à la pandémie.

Livrer la marchandise

Le premier ministre souhaite d’ailleurs tabler sur la conjoncture favorable dont profite la province dans la lutte contre la COVID-19 pour mettre en branle son plan d’action. Nous avons eu du succès, nous avons un élan, il y a une fierté. Nous voulons bâtir sur cette réussite pour aller de l’avant , a déclaré Blaine Higgs.

Pendant la campagne, vous m’avez entendu dire que nous étions ''à la hauteur de la tâche''. Maintenant, c’est le temps de s’atteler à la tâche. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Équilibrer le budget, un objectif du premier ministre

Il sera aussi question de la gestion plus efficace des dépenses publiques, dans un contexte où la pandémie a entraîné un fort déficit.

Historiquement parlant, le premier ministre a toujours vu la société du Nouveau-Brunswick comme étant un État financier et un budget. Mais une société est plus large, il y a des enjeux plus larges que seulement un budget annuel , a toutefois déploré Roger Melanson, chef par intérim du Parti libéral.

Le chef intérimaire du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Roger Melanson Photo : Radio-Canada

Des initiatives sociales à l'horizon?

Le Parti vert souhaite voir des projets destinés à améliorer le bien-être des gens qui peinent à joindre les deux bouts, ainsi que la création de cliniques en santé mentale.

Or, David Coon entretient pour l’instant un optimisme modéré.

Tous les gens du Nouveau-Brunswick comprennent bien que M. Higgs a un grand intérêt dans les enjeux fiscaux, mais sur le côté social, ça c'est une chose très différente , a-t-il affirmé.

David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hugues

Le discours du Trône présente les grandes orientations du gouvernement. Mais selon Roger Melanson, il faudra attendre au mois de mars pour connaître les réelles intentions du premier ministre progressiste-conservateur.

[L]e document réel, basé sur l'historique de M. Higgs, c'est son budget annuel , a-t-il indiqué.

L’ouverture de la première session de la 60e législature du Nouveau-Brunswick est diffusée en ligne à 13 h  (Nouvelle fenêtre) .

