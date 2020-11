Appuyé par des chiffres, le maire défend le système de communication des policiers

C’est la première fois que le maire de Québec prend la parole depuis que Radio-Canada eut révélé, vendredi, des ratés dans les systèmes de communication des policiers, le soir des attaques au sabre dans le Vieux-Québec.

Un des systèmes, le Service évolué de radiocommunication pour l'agglomération de Québec (SERAQ), qui permet aux agents de communiquer entre eux, était instable. Selon nos informations, des policiers ont même dû utiliser leur téléphone cellulaire pour se parler.

En point de presse lundi après-midi, avant le conseil municipal, le maire a précisé que sur 842 communications effectuées dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, 7 d’entre elles sont considérées comme problématiques.

D’où le 99 %. Ainsi, on a analysé les appels, et on sait que des 7 problématiques, 4 étaient pour des problèmes de retour de son, 2 étaient des demandes de répétition, et une communication a été coupée en raison d’une interférence avec le 911 , explique M. Labeaume.

Le maire Labeaume a discuté avec des agents au lendemain du drame du Vieux-Québec. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Pour le moment, le maire ne détient pas les données concernant deux autres interventions policières jugées problématiques. Attendons les réponses avant de parler , demande Régis Labeaume.

Ces deux autres interventions, soulevées par la Fraternité des policiers, sont survenues le 8 novembre, à Saint-Augustin-de-Desmaures, et l’autre dimanche, dans Sainte-Foy, lorsque les policiers étaient à la recherche d’un suspect possiblement armé.

Le syndicat a d’ailleurs envoyé une mise en demeure à la Ville pour exiger une rencontre d’urgence sur le sujet.

Le maire réitère sa confiance

Aucune vie n’a été mise en danger , affirme le maire de Québec, à l’instar du chef de police de la Ville de Québec, Robert Pigeon, qui a expliqué la situation en entrevue vendredi après-midi à Radio-Canada.

Non, la sécurité publique n’est pas en jeu. Il faut être prudent, en matière de sécurité, on ne peut pas dire n'importe quoi. On peut défendre ses collègues policiers, mais il faut s’en tenir aux faits. Le chef de police a dû reprendre beaucoup de propos du syndicat depuis un mois, parce que ce n’était pas vrai , ajoute M. Labeaume, sans préciser quels sont les propos.

Il précise qu’il fait confiance au chef Robert Pigeon, avec qui il travaille depuis de nombreuses années, un homme qui a la sécurité des policiers et de la population à coeur .

Pourtant, dans une note interne, dont Radio-Canada a obtenu copie, le chef du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) écrit que les conséquences de ces instabilités [dans le système] peuvent être sérieuses .

Robert Pigeon, chef de police de la Ville de Québec, au lendemain des attaques à Québec Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le maire a prié les journalistes de poser la question au principal intéressé, soit M. Pigeon. Je ne suis pas un expert.

Pas question non plus de critiquer le travail de son collègue au conseil municipal, responsable de la sécurité publique, Patrick Voyer. Le maire lui réitère sa confiance.

Le RAO a flanché

Régis Labeaume admet toutefois que le système de répartition assistée par ordinateur (RAO) a flanché le soir des attaques dans le Vieux-Québec. Ce système donne accès aux cartes d'appel du 911 en temps réel.

Oui, il y a eu des problèmes. On a des équipes sur ça, qui font des suivis. Mais en aucun cas la sécurité n'était en jeu. Les policiers ont d’autres outils pour contrer la situation en cas de besoin , indique le maire.

Vendredi, le chef Pigeon a confirmé lui aussi que les tableaux de bord dans les véhicules des policiers ont parfois gelé .

De nombreux agents du SPVQ étaient présents sur la place d'Armes dans le Vieux-Québec après les attaques au sabre. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Les instabilités du RAO ont aussi été soulevées lors des deux autres interventions policières dont parle la Fraternité des policiers.

Régis Labeaume n’a pas voulu commenter, rappelant qu’il attendait d’avoir les chiffres et les analyses de ces deux événements avant de s’avancer.

Vous voyez, avec le SERAQ, en lisant les informations dans les médias, je pensais que c’était un désastre et finalement, on réalise que ça a bien fonctionné à 99,2 %. Donc, je veux m’en tenir aux chiffres. Régis Labeaume

Par ailleurs, le maire Labeaume n’a pas voulu commenter les discussions concernant les systèmes de communication des policiers qui ont eu lieu le 15 octobre, lors d’un comité plénier.

À cette occasion, le conseiller Patrick Voyer avait vanté l’implantation du système SERAQ. Je n’étais pas là, je ne peux pas dire , répond M. Labeaume.

À la fin du point de presse, il a tout de même mentionné qu’il tentait lui aussi de comprendre ce qu’il se passe , présenté devant le fait que le discours de la Ville est à l’opposé des critiques soulevées par le syndicat et les oppositions à l’Hôtel de Ville.

Les deux systèmes de communication du SPVQ sont relativement récents, tous deux ont été implantés en 2019.

Pour les deux systèmes, l’investissement de la Ville représente 37,7 millions de dollars.