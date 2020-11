Le casse-tête des parents quand l’école doit fermer à cause de la COVID-19

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’école Marguerite-Belley de Jonquière est fermée depuis le 5 novembre. Le passage à l’enseignement en ligne pour l'école primaire Notre-Dame-du-Rosaire et l’école secondaire Charles-Gravel, dans le secteur nord de Chicoutimi, a été annoncé le 9 novembre.

La présidente du conseil d'établissement de l'école Marguerite-Belley, Valérie Lecompte, a deux enfants au primaire; l’un en cinquième année et l’autre en troisième année. Si l’école en ligne est plus facile avec le plus vieux, sa fille de 8 ans a besoin de plus d’aide.

Il faut que je lui rappelle à quelle heure elle doit se connecter, des fois il faut que je l’aide à se connecter, à aller chercher les documents et heureusement, ce sont des enfants qui ont quand même assez de facilité à l’école , explique Valérie Lecompte, qui reconnaît sa chance d’être en télétravail.

Pour les enfants en difficulté, j’imagine que pour les parents de ces enfants-là, c’est tout un casse-tête de pouvoir les aider pour l’école à distance , ajoute la présidente du conseil d’établissement.

Ceux qui ne sont pas en télétravail, qui doivent s’absenter du travail, trouver une gardienne, c’est sûr que ça complique les chose. Valérie Lecompte, présidente du conseil d'établissement, école Marguerite-Belley

Valérie Lecomte ne croit d’ailleurs pas qu'une fermeture d'un mois durant la période des Fêtes, l’une des options envisagées par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus, sera bien accueillie par les parents qui travaillent à l'extérieur.

Ceux qui sont en télétravail ou qui ont des enfants assez autonomes, qui sont plus grands, ça ne leur cause pas trop de problèmes, croit-elle. Mais ceux qui doivent travailler à l’extérieur, ça ajoute une contrainte supplémentaire de trouver encore quelqu’un pour garder les enfants ou engager quelqu’un, donc des frais additionnels.