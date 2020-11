Dissidence au sein d'Équipe Labeaume sur Laurentia

Geneviève Hamelin et Suzanne Verreault n’ont pas l’intention d’appuyer le projet Laurentia. Les deux élues représentent les districts de Maizerets-Lairet et de Limoilou , où l’opposition au projet Laurentia est vive.

Là on parle vraiment du cumul de toutes les opérations. Si ça avait été un rapport positif, ça aurait peut-être été toute autre chose , laisse tomber Suzanne Verreault. C’est vraiment la pollution et le transport urbain, c’est évident que c’est compliqué , ajoute celle qui préside le Comité de vigilance des activités portuaires depuis sa création en 2013.

L'élue municipale juge que ce projet-là n’a pas d’adhésion au sein de la population de son district.

La conseillère municipale Suzanne Verreault Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Je le fais pour eux et pour moi aussi. Je réside à Limoilou. Je pense que ça n’a pas l’acceptabilité sociale et j’ai appuyé mes citoyens là-dedans. Suzanne Verreault, conseillère municipale de Limoilou

Pas de conflit

On ne parle toutefois pas d’un conflit à l’interne dans l’équipe du maire. Suzanne Verreault et Régis Labeaume affirment tous les deux que les discussions ont été très respectueuses.

Sans avoir pu prendre connaissance du rapport de l'Agence d'évaluation d'impact, le maire Régis Labeaume a de son côté réitéré son appui au projet. Son principal objectif est de mettre fin au transbordement de vrac pour passer entièrement à la réception et l’envoi de conteneurs.

Tous nos problèmes depuis quelques années dans tout ce débat-là, c’était la provenance de la poussière qui venait du transbordement de vrac , avance le maire en référant aux épisodes de poussière rouge dans le quartier Limoilou.