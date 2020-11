État du français au Canada : francophones et anglophones ont des visions opposées

Les francophones et les anglophones ont des visions contraires de l’état du français au pays. Les résultat d'un sondage mené par l’Institut Environics auprès de plus de 5000 Canadiens confirme qu’une majorité d’anglophones ne croit pas que la langue française est menacée, contrairement aux francophones.

L’étude dévoilée mardi démontre qu’une majorité d’anglophones (71 %) ne croit pas que le français soit en situation précaire au Québec, ainsi que dans le reste du pays.

Les francophones perçoivent la chose autrement.

Le sondage démontre que les francophones du Québec (77 %) partagent l’inquiétude des francophones du reste du pays (71 %) sur l’état du français à l’extérieur du Québec.

Ceci étant dit, seuls 34 % des francophones qui habitent à l'extérieur du Québec croient que le français est en péril dans la Belle Province, contre 68 % de Québécois francophones.

Les francophones hors Québec savent peut-être que la situation [...] peut être précaire dans leur propre milieu, mais ils ne sont pas convaincus que le même problème existe au Québec , explique Andrew Parkin, le directeur de l’Institut Environics.

Andrew Parkin présente un nouveau sondage sur les différences de perception de la langue française au Canada Photo : Mowat Centre

Il faut toutefois préciser que l’échantillon recueilli pour les francophones en situation minoritaire est faible. Il ne compte que 146 répondants, comparativement à 786 Québécois francophones et 3649 anglophones hors Québec.

Andrew Parkin croit que les résultats tirés de ce petit échantillon permettent néanmoins de tirer des conclusions.

Les différences qu’on identifie [entre francophones du Québec et Franco-Canadiens] sont assez importantes , explique-t-il. On n’aurait pas écrit là-dessus si on n’avait vu qu’une différence de quelques points sur la question .

Méthodologie Le Sondage de 2020 auprès des Canadiens sur la Confédération de demain a été administré en ligne (dans les provinces) et par téléphone (dans les territoires) entre le 13 janvier et le 20 février 2020, auprès d’un échantillon de 5152 Canadiens de 18 ans et plus. Il s’agit d’un échantillonnage non probabiliste et les marges d'erreur ne peuvent être appliquées.

Une réalité linguistique « complexe »

Stéphanie Chouinard, politologue au Collège militaire royal du Canada à Kingston, ne s'étonne pas des résultats mis de l'avant par le sondage.

La population majoritaire n’est pas toujours au fait de ce que vivent les populations francophones, des difficultés que l’on peut avoir pour obtenir des services dans notre langue et aussi des taux d’assimilation assez inquiétants dans certaines communautés. Stéphanie Chouinard, politologue

Stéphanie Chouinard ne s'étonne pas des résultats mis de l'avant par le sondage. Photo : Radio-Canada

Lorsqu’on regarde ce qui se passe dans la francophonie au Québec, on trouve que les Québécois sont particulièrement choyés par rapport à notre propre situation , explique-t-elle. C’est probablement de là que vient cette disparité entre les perceptions [des francophones du Québec et hors Québec] .

Selon M. Parkin, ces différences de perspective montrent toute la complexité de la réalité linguistique canadienne. Ce sondage démontre selon lui le besoin d'un meilleur dialogue entre communautés linguistiques.

Il faut plus d'échanges… Mais pas seulement entre les francophones et anglophones. Andrew Parkin, directeur de l’Institut Environics