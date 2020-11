Le maire de Winnipeg veut empêcher le magasinage non essentiel

Dans une lettre envoyée lundi au premier ministre Brian Pallister, le maire exhorte la province à modifier dès maintenant les ordonnances de la santé publique pour que les commerces qui peuvent ouvrir ne vendent à leur clientèle que des produits et services essentiels.

Des petits commerçants se plaignent que leurs magasins doivent rester fermés, tandis que les grandes surfaces sont ouvertes et vendent peu d'articles essentiels mais une vaste gamme de produits allant des vêtements aux bijoux en passant par les jouets.

Depuis que les ordonnances provinciales sont entrées en vigueur le 12 novembre, nous avons vu un nombre important de résidents se rendre dans de grands magasins, en personne, pour y acheter des produits et services non essentiels , écrit le maire.

Cela soulève évidemment des préoccupations quant à la transmission de la COVID-19, qui n’est pas réduite le plus possible.

Selon les mesures les plus récentes entrées en vigueur jeudi dernier, tous les commerces de détail non essentiels doivent fermer leurs portes au public, mais peuvent continuer de vendre en ligne. La livraison et la cueillette des achats par la clientèle sont aussi permises.

Brian Bowman indique avoir demandé aux membres de son personnel de communiquer avec leurs vis-à-vis du gouvernement provincial pour discuter de ces recommandations.

Lundi, dans sa conférence de presse, le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, a mentionné le cas des grandes surfaces qui ont défié les ordonnances et ont ouvert leurs portes en fin de semaine en ne vendant que quelques produits essentiels. La province devra revoir ce qu’elle considère comme essentiel, a indiqué Brent Roussin.

On a vu des magasins être ouverts et des stationnements pleins, comme si la COVID n’existait pas , a-t-il constaté, ajoutant qu’il ne voulait pas assister à une autre fin de semaine semblable. Ces comportements, a-t-il rappelé, mettent la vie de tous les Manitobains en danger .

Les entreprises qui ne respectent pas la limite de capacité de 25 % de leur clientèle habituelle doivent s’attendre à recevoir des amendes, dit-il.

Agir pour sauver Noël

Les conseillers municipaux endossent l’appel du maire de Winnipeg et rappellent que Noël est à nos portes.

La conseillère de Daniel McIntyre, Cindy Gilroy, fait cette mise en garde : Si nous voulons pouvoir passer du temps en famille à Noël, il faut agir maintenant .

Selon la conseillère de Waverley Ouest, Janice Lukes, les décorations de Noël peuvent bien rester sur les tablettes des magasins pour le moment. On est en pleine pandémie, c’est [à Winnipeg] qu'on trouve le plus de cas et les mesures plus strictes sont nécessaires parce que nos hôpitaux sont débordés , rappelle-t-elle.

Le président de la Chambre de commerce du Manitoba, Chuck Davidson, estime de son côté que l’idée de limiter les ventes possibles aux stricts produits essentiels a du mérite, mais il croit que les Manitobains doivent aussi, à titre individuel, réduire leurs sorties.