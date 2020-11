Plan vert : le RÉPAT demande au gouvernement Legault d'écouter la science

Des militants du RÉPAT se sont rendus aux bureaux des députés caquistes Suzanne Blais et Pierre Dufour, afin de leur rappeler l’urgence d’agir pour freiner la crise environnementale.

Alors que le gouvernement du Québec annonce 6,7 milliards de dollars sur 5 ans dans un plan visant à réduire les émissions polluantes, le coordonnateur à l’éducation populaire au sein du RÉPAT, Christian Milot, soutient que le plan est trop largement axé sur l’électrification des transports.

On parle d’une crise climatique. On parle d’un enjeu majeur. On ne pense pas que ça va être juste avec les autos qu’on va y arriver. Ça prend une multitude de mesures, ne pas uniquement se baser sur l’électrification des transports. On pense qu’il faut qu’il y ait des changements de comportement de la part de toute la population. C’est là-dessus qu’il faut que le gouvernement tape.

Des militants du RÉPAT se sont présentés devant le bureau de la députée Suzanne Blais. Photo : Gracieuseté du RÉPAT

Selon le RÉPAT, le gouvernement Legault devrait donner autant de considération aux faits scientifiques portant sur la crise sanitaire que ceux portant sur la crise environnementale.

Le gouvernement martèle l’importance d’écouter la science, d’écouter les avis des scientifiques. Le gouvernement, dans son plan vert, a consulté un paquet de scientifiques. Pourtant, si on fait un parallèle avec la COVID-19, où on nous oblige à porter le masque, respecter le 2 mètres et tout ça, les mesures proposées par le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) ont été plus ou moins balayées, ou considérablement affaiblies , affirme M. Milot.

À titre d’exemple, Christian Milot cite la recommandation faite par des experts d’interdire la vente de véhicules neufs à essence dès 2030. Le gouvernement Legault a décidé d’aller de l’avant avec cette mesure, mais seulement à partir de 2035.

Des impacts bien réels dans la région

M. Milot convient que certaines régions du monde sont présentement plus touchées que l'Abitibi-Témiscamingue en ce qui a trait aux conséquences des changements climatiques, notamment lorsque l’on pense aux inondations et aux ouragans. Toutefois, selon lui, la région souffre déjà des impacts de ce phénomène, et les effets pourraient aller en augmentant si rien n’est fait.

Un exemple bien tangible dont vous pourriez parler aux agriculteurs, c’est l’imprévisibilité de la météo. Avant, c'était facile de savoir quand on commençait nos semences et quand on débutait notre récolte. De plus en plus, la météo en région, c’est comme très très imprévisible. On ne sait pas quand il y aura un dégel de 10 jours, les saisons ne sont plus ce qu’elles étaient. Ça va avoir un gros impact au niveau de l’agriculture, et il n’est pas dit que dans les années futures, on n’ait pas de gros feux de forêt. On le sent déjà , soutient M. Milot.

Parmi les alternatives proposées par M. Milot pour réduire les émissions polluantes figurent l’agriculture de proximité, une baisse généralisée de la consommation et le remplacement des chauffages aux énergies fossiles par des systèmes de chauffage à l’électricité. Malgré toutes ces idées, il craint que le projet d’oléoduc Énergie Est ne vienne contrecarrer bien des efforts effectués par le gouvernement et la population.