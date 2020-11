Vidéojournal : pourquoi y a-t-il plus de pannes de courant depuis quelques jours?

En Abitibi-Témiscamingue, plus de 83 600 clients ont été affectés par l’une des pannes survenues depuis la tempête du 1er novembre.

Dans la région, Hydro-Québec compte 81 604 clients. C’est donc dire qu’en moyenne, chaque client a vu son réseau être victime d’au moins une coupure de courant.

Par exemple, certains clients n’ont vécu aucune panne alors que d'autres ont pu en vivre au cours de la dernière quinzaine.

La société d’État a eu son lot de problèmes depuis cette soirée du 1er novembre où près de 55 000 clients ont été plongés dans le noir. Depuis cette panne, et en excluant les pannes de lundi, Hydro-Québec a dû gérer 139 pannes d’électricité sur l’ensemble de son réseau.

Cette série d'interruptions involontaires ne découle toutefois pas directement de la panne majeure du 1er novembre, soutient le conseiller en relation avec le milieu, Patrick Compartino. Cette panne n’a pas davantage fragilisé le réseau avance-t-il, mais les séquelles arriveront tranquillement. Parfois, les arbres qui se sont fragilisés vont finir par tomber, avec les vents violents des jours qui suivent , explique-t-il.

Il explique que la météo des derniers jours est la grande responsable de ces nombreuses coupures de courant. Les vents violents des deux dernières semaines ont notamment joué un rôle majeur des différentes pannes qu’a connues la région.

Il affirme aussi que son employeur met en place des plans afin de contrôler la végétation. Dans la province, 67 millions de dollars ont été investis afin de protéger les lignes contre les éventuelles chutes d’arbre.