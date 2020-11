Au cours d'une conférence de presse consacrée à l'économie, lundi, dans sa ville de Wilmington, au Delaware, l'ancien vice-président américain a martelé l'importance de la transition pour la bonne marche des affaires de l'État, notamment la gestion de la pandémie.

Pressé de questions sur l'obstruction du président Trump et de son administration, Joe Biden a estimé que la plus grande conséquence sur la pandémie était le fait qu'elle mettait les Américains en danger.

Plus de gens pourraient mourir si nous ne nous coordonnons pas , a-t-il dit, évoquant la complexité d'un plan de vaccination pour 300 millions d'Américains .

Si nous devons attendre au 20 janvier [date de l'investiture du président désigné] pour amorcer cette planification, cela nous met en retard par plus d'un mois et demi. Il est donc important que cela soit fait, qu'il y ait une coordination dès maintenant. Maintenant ou dès que possible , a-t-il insisté, alors que les résultats préliminaires liées à deux vaccins, ceux de Pfizer et BioNTech, et de Moderna, sont encourageants.

Près de 247 000 Américains sont morts de la COVID-19, selon les plus récentes données de l'Université Johns Hopkins, et la moyenne quotidienne de morts sur sept jours compilée par le COVID Tracking Project rivalise avec le deuxième pic atteint au mois d'août. Au cours des dernières semaines, plusieurs États ont fait état d'un nombre records de cas et d'hospitalisations.

Allant habituellement de soi, la transition du pouvoir vers un président dûment désigné par les urnes permet au successeur du président sortant et à son équipe de rencontrer les responsables gouvernementaux et de se familiariser avec l'ensemble des dossiers afin d'être prêts au premier jour du mandat, mais elle est sur la glace en raison du refus du président Trump à concéder la victoire.

L'agence fédérale censée signer les documents autorisant le processus de transition et l'allocation des budgets essentiels à l'équipe de transition refuse de le faire, et la Maison-Blanche a ainsi interdit aux responsables des départements et agences gouvernementales de collaborer avec Joe Biden.

Très peu de républicains à Washington ont reconnu que Joe Biden était le président désigné. Certains ténors du parti, comme le sénateur Lindsey Graham, loyal allié du président Trump, et Chuck Grassley, doyen de la formation, ainsi que le président du Comité sénatorial du renseignement, Marco Rubio ont toutefois plaidé pour que le démocrate ait accès aux documents confidentiels préparés pour le président par la communauté du renseignement afin qu'il soit prêt dès janvier s'il prend le pouvoir.

Cela ne les empêche pas de soutenir du même souffle les démarches de contestation judiciaire de Donald Trump ou de garder le silence à ce sujet.