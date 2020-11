Un foyer de soins d’Edmonton fait face à un recours collectif de 8,1 millions $

Dans une déclaration déposée le 28 octobre devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, la représentante des plaignants, Angelena Larson, allègue que la Shepherd's Care Foundation, qui gère le foyer de soins Mill Woods, a manqué à son devoir de diligence alors que le SARS-CoV-2 se propageait dans l’établissement.

Sa mère, une ancienne résidente, y a contracté la COVID-19 en septembre et en est morte le mois dernier.

La déclaration détaille plus de 20 présumés manquements aux soins et indexe notamment le fait que le foyer de soins n'a pas veillé à ce que le personnel adéquat soit en place ni réussi à séparer correctement les résidents, ou encore procéder à suffisamment de tests de dépistage du virus causant la COVID-19.

La fondation a laissé les résidents inutilement exposés au risque d'infection, alors même que l'épidémie continuait de s'aggraver. Extrait de la déclaration déposée à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

Épidémie déclarée en septembre

La déclaration indique que Mme Larson poursuit l’entreprise en son nom et en celui des résidents actuels et anciens qui ont contracté le virus causant la COVID-19 alors qu'ils vivaient au foyer de soins de Mill Woods, mais aussi au nom de tous les conjoints, partenaires ou enfants de résidents qui sont tombés malades ou sont décédés de la maladie.

Le recours collectif n'a pas encore été certifié et les allégations n’ont pas été prouvées devant un tribunal.

L'épidémie au foyer de soins s'est déclarée le 25 septembre. Depuis, plus de 101 cas de COVID-19 y sont liés. Au total, 63 résidents et 47 membres du personnel ont reçu un résultat positif à un test de dépistage du virus qui cause la COVID-19. Deux résidents sont toujours atteints de la maladie et treize en sont décédés.

La fondation prête à se défendre

Dans une déclaration à CBC/Radio-Canada, la Shepherd's Care Foundation a déclaré qu'elle continuait de fournir des soins de qualité aux résidents et qu’elle se défendra vigoureusement si le recours collectif est certifié.

La Fondation soutient qu'elle a investi plus de 4 millions de dollars en personnel supplémentaire, équipements de protection individuelle (EPI) et autres mesures de protection en réponse à la pandémie.

Nous examinons les détails de la plainte , a déclaré le président de la Shepherd's Care Foundation.

La fondation indique qu’elle ne commentera pas plus au sujet de cette affaire puisqu’elle est désormais devant les tribunaux.

