Gilbert Audette a appris samedi que deux membres du personnel étaient infectés. Dans le premier cas, dit-il, la personne n’était pas au travail pendant la période où elle était contagieuse, et il n’y a donc aucun risque de transmission associé à ce cas.

La deuxième personne avait travaillé avec contacts minimums .

Aucun contact n’a eu lieu sans qu’elle porte masque, lunettes et tout l’équipement de protection individuelle, dit Gilbert Audette.

L’évaluation établit que le risque de transmission lié à ce cas est faible.

Mais on ne peut jamais dire que le risque est à zéro et c’est pour cette raison que l’équipe est en haute alerte pour surveiller les résidents et détecter l’apparition de symptômes.

Notre promesse aux familles c’est d'être complètement ouverts et transparents, rappelle le directeur général. Nous sommes entrés au bureau samedi soir pour faire le traçage des contacts. Les messages ont été envoyés aux familles, ils sont au courant de la situation.

Personne n’a eu besoin de s’isoler en lien avec ces deux infections, précise Gilbert Audette.

Située dans la région sanitaire Santé Sud, à 42 kilomètres à l’est de Winnipeg, la Villa Youville accueille des personnes âgées autonomes ainsi que d’autres qui ont besoin de soins. L’établissement dispose de 84 logements pour personnes autonomes, 24 appartements avec services et 66 chambres où sont offerts des soins complets et de longue durée.