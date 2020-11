Entente de principe entre l’Université du Manitoba et ses professeurs

La grève des professeurs prévue mardi à l’Université du Manitoba est évitée. Le syndicat et l'administration ont signé une entente de principe.

Les professeurs n’obtiendront pas d'augmentation salariale et ne recevront pas d’appui pour les enfants et les personnes à charge, indique-t-on dans un communiqué de presse du syndicat des professeurs de l'Université du Manitoba (UMFA).

L’administration de l’Université du Manitoba offrira toutefois de l'argent aux professeurs pour reconnaître leur travail depuis le début de la crise de la COVID- 19. Le montant n'est pas spécifié.

La médiation entre les parties avait été prolongée dimanche.

Le syndicat UMFAUniversity of Manitoba Faculty Association va continuer de se battre pour une éducation postsecondaire et pour des investissements du secteur public dans les prochains mois , écrit le président du syndicat UMFAUniversity of Manitoba Faculty Association , Michael Shaw.

Les membres du syndicat voteront plus tard cette semaine à savoir s’ils acceptent le nouveau contrat conclu entre les deux parties.

Le syndicat des professeurs explique qu’il prônait une augmentation de salaire modeste et une grille salariale plus équitable pour les professeurs. En réponse à la crise sanitaire de la COVID-19, le syndicat demandait aussi un meilleur appui pour les enfants et les personnes à charge.

Le gouvernement provincial avait cependant demandé à l’Université du Manitoba de réduire les coûts de main-d'œuvre de 2,5 % pour faire face à la crise économique.