Le directeur général de Vivre en ville considère les projets en transport en commun inclus dans le plan comme un bon coup. J’ai le goût d’être positif. Le réseau structurant de Québec fait partie du plan, on sent une volonté assez forte , indique Christian Savard.

Il ajoute qu’il faut toutefois demeurer prudent, car les projets ne sont pas tous officiels à 100 %. M. Savard est aussi déçu de voir que le plan ne mise pas ou peu sur des mesures pour éviter et réduire l’étalement urbain.

Le directeur général de Vivre en ville, Christian Savard Photo : Radio-Canada

Chez Accès transport viable, la présence de projets d’infrastructures de transport collectif, comme le tramway, et l’annonce de l’adoption d’une politique nationale d’aménagement du territoire représentent aussi de bons coups.

En contrepartie, le directeur général Étienne Grandmont soutient que la crédibilité du gouvernement en matière d’environnement pourrait être mise à mal si jamais le troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis se concrétisait.

Il s’agit d’une infrastructure coûteuse et non justifiée, qui causera davantage d’étalement urbain, tout en encourageant l’auto solo. Ce n’est pas compatible avec les orientations présentées dans le PEV [plan pour une économie verte] aujourd’hui , écrit le directeur général.

Ce projet doit cependant être précisé par le gouvernement, puisque peu de détails sont connus à ce jour. En janvier 2020, le ministre des Transports François Bonnardel avait mentionné que les transports en commun allaient prendre une place importante dans le projet de tunnel.

Un devoir à moitié fait

La directrice générale de Nature Québec est satisfaite de voir que le Québec garder le cap sur l’atteinte des cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES) en 2030, même si elle souhaiterait une cible plus ambitieuse.

Alice-Anne Simard se dit toutefois inquiète de constater que le gouvernement n’a pas encore établi toutes les mesures pour lui permettre d’atteindre son objectif. Ça pourrait donc être difficile à atteindre , note-t-elle.

Mme Simard avait aussi travaillé avec un grand groupe d’experts de différents milieux pour accompagner le ministère dans la réalisation du plan vert.

Elle soutient être déçue de voir que la version acceptée par le groupe n’a pas passé le test du bureau du premier ministre. Le bureau du premier ministre a sabré dans les mesures pour arriver avec un plan. C’est, selon moi, un devoir à moitié fait.

Alice-Anne Simard est la directrice générale de Nature Québec Photo : Radio-Canada

François Legault et son équipe ont revu certaines mesures pour démontrer plus de flexibilité, comme le premier ministre l’a expliqué en conférence de presse lundi matin.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a ensuite donné comme exemple l’augmentation des prix de l’essence à la pompe. Si nous étions allés de l’avant avec cette mesure, ça n’aurait pas été logique, sachant que notre province est vaste et que plusieurs ont besoin d’un véhicule pour se déplacer.

Accès transport viable critique lui aussi le manque de mesures en écofiscalité dans le plan vert. Ça fait plusieurs décennies qu’en transport, on utilise la carotte, les incitatifs, les subventions, etc. Malheureusement, aujourd’hui, on constate que le résultat de ces mesures est insuffisant et que le bâton est parfois nécessaire , précise Étienne Grandmont, dans un communiqué.

Christian Savard, de Vivre en ville, souligne pour sa part que les taxes sur les véhicules démontraient une meilleure volonté du gouvernement. On le sait par plusieurs analyses que taxer les véhicules pour ensuite financer les véhicules électriques donne de meilleurs résultats , ajoute-t-il.

Avec les informations de Maxime Denis