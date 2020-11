Des ateliers artistiques pour stimuler les enfants au CPE de Lac-Simon

Le quotidien des enfants qui fréquentent le Centre de la petite enfance (CPE) Takinagan de Lac-Simon a changé depuis l’automne avec la présentation d’ateliers de stimulation par l’art et la musique.

Les ateliers sont prodigués par Catherine Lessard, du Centre de musique et de danse, ainsi que Colette Fortin et sa fille Fanie Chassé, des organismes Musique pour jeunes enfants et Coloraccord.

Au menu: de la musique, des contes, des chansons, du théâtre, de la danse ou encore du bricolage, à raison de deux ateliers par semaine, pour chacun des groupes d’âge.

Catherine Lessard utilise différents outils lors des ateliers, comme de la pâte à modeler. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Professeure de danse depuis 30 ans et responsable du programme Prim’art, Catherine Lessard est persuadée des grands bienfaits des ces ateliers pour la clientèle préscolaire.

Dans mon enseignement, j’ai toujours comme objectif global de développer la créativité et la confiance en soi, explique-t-elle. À travers la danse et les jeux, c’est plus facile de rejoindre les enfants. Ils aiment ça bouger, se transformer.

L’expérience au Lac-Simon est un grand succès jusqu’ici et les enfants accueillent les enseignantes avec enthousiasme, comme le souligne Annabelle Wabanonik, aide-orthophoniste.

Ça met vraiment de la vie dans le CPE, se réjouit-elle. Les enfants aiment ça et ils sont contents dès qu’ils voient Catherine ou Colette arriver. Ils apprennent de nouveaux mots, ils apprennent à chanter. C’est vraiment le fun.

Un partage artistique et interculturel

Catherine Lessard se sent accueillie à bras ouverts à chacune de ses visites.

On a rapidement développé un beau lien ensemble. Le langage des arts, c’est universel et les enfants d’ici ne sont pas différents de ceux d’ailleurs. Il y a peut-être des différences culturelles et des approches différentes, mais un enfant, ça reste un enfant.

Pour les éducatrices et les enseignants, les ateliers se veulent aussi une occasion de partage culturel. Les intervenantes s’efforcent d’ailleurs d’intégrer des mots en langue anishnabe pendant les ateliers.