Enchaînées devant le Conseil du Trésor

Le geste était symbolique et visait à montrer à quel point leurs conditions de travail font d'elles des prisonnières.

La Fédération souhaite régler rapidement la négociation de la convention collective avec le gouvernement. Elle affirme que les professionnelles de la santé sont déterminées à voir leur quotidien changer.

Elles se sentent enchaînées... et ça a assez duré. On a des solutions sur la table et on demande au gouvernement de changer les choses , a lancé la présidente de la FIQ, Nancy Bédard.

Au cœur des demandes des professionnelles en soins se trouvent la surcharge de travail, les ratios professionnels en soins/patients et rendre plus attrayants les postes à temps complet.

La présidente de la FIQ demande une fin des négociations dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures.