Une jeune infirmière rétablie de la COVID-19 met en garde des effets à long terme

Il y a de la culpabilité et de la honte entourant le fait d'être jeune et de ne pas être encore revenue à la normale , admet Shaye Fleming, infirmière auxiliaire à l’Hôpital Foothills de Calgary.

Depuis le 19 septembre, 95 personnes ont attrapé la COVID-19 en raison de l’éclosion dans son hôpital. Une douzaine en sont décédées.

Comme de nombreux autres employés, Shaye Fleming a été déclarée positive à la maladie. Elle a reçu son test de dépistage le 22 septembre. Au début, ses symptômes étaient légers et tolérables.

Pendant la majorité des deux semaines d’isolement, je me sentais comme si j’avais un mauvais rhume. J’avais un souffle court et de la toux. J’ai aussi perdu mes sens du goût et de l’odorat , confie-t-elle.

Cependant, une fois la période d’isolement écoulée, elle a ressenti une extrême fatigue : Je suis une marcheuse passionnée et je n’arrivais presque pas à faire 1 kilomètre à pied sans me sentir extrêmement épuisée et essoufflée. Une des choses que je ressens aussi toujours, c’est une pression à la poitrine.

Même dans une conversation, l’infirmière doit reprendre son souffle à plusieurs reprises. Elle dit également souffrir de courbatures et d'un mal de gorge constant.

Je me suis poussé à essayer de développer cette endurance physique et me rendre compte que je n'en ai pas pour le moment en tant que jeune personne en bonne santé est très frustrant, surtout quand vous vous attendez à aller mieux , dit-elle.

La santé mentale n’est pas épargnée

En plus, ces symptômes persistants font des ravages sur le plan mental, souligne Shaye Fleming.

Depuis qu’elle est tombée malade, Shaye Fleming a vécu des crises de panique et de la culpabilité parce qu’elle n’était pas capable de travailler et de soutenir ses collègues.

Personne ne m’a parlé des effets de la COVID-19 sur la santé mentale et émotionnelle. Shaye Fleming, infirmière

D’après elle, il faudrait en discuter davantage pour éviter que les malades se sentent coupables et aient honte de leur situation.

L’infirmière n’est pas la seule à ressentir des symptômes plusieurs semaines après avoir fini son isolement. Une enquête mondiale menée en ligne  (Nouvelle fenêtre) auprès de près de quatre millions de personnes montre que 5 % des personnes interrogées qui ont contracté la COVID-19 ont toujours des symptômes un mois plus tard.