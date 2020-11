COVID-19 : confinement prévu au Nunavut qui dénombre maintenant 26 cas

Le territoire a enregistré une augmentation importante du nombre de cas de COVID-19, passant de 14 à 26 cas en l’espace de 48 heures.

La grande majorité se trouve à Arviat, où il y a maintenant une transmission communautaire.

Cette épidémie est un coup dur pour le Nunavut où les ressources médicales sont limitées. Seule la capitale, Iqaluit, dispose d’un hôpital. Les 24 autres communautés ont plutôt des centres de soins de santé.

Toutes les équipes d’intervention rapide disponibles ont été déployées dans les trois collectivités touchées.

Arviat est une communauté d'environ 2500 habitants située dans la région de Kivalliq, au Nunavut. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement a déclaré lundi après-midi un confinement de 14 jours dans l’ensemble du territoire. Tous les commerces non essentiels et les écoles ferment leurs portes. Les rassemblements intérieurs et extérieurs passent à cinq personnes. Les déplacements non essentiels sont fortement déconseillés.

Depuis la fin mars, les habitants du Nunavut doivent effectuer une quarantaine de 14 jours dans un centre d’isolement du sud du pays pour entrer au territoire.

Le gouvernement croit que les premiers signes de transmission proviennent des deux centres d’isolement de Winnipeg.