World's Strongest Man : Maxime Boudreault parmi les 15 meilleurs

Cette compétition, considérée comme le Super Bowl des hommes forts, réunit 25 hommes de partout dans le monde qui s'affrontent dans différentes épreuves, comme la marche des fermiers (150 kilos dans chaque main) ou encore le transport de 5 pièces de Monster Truck variant entre 70 et 115 kilos.

Recrue à cette compétition internationale, le natif de Kapuskasing était perçu par les experts comme celui qui pouvait brouiller les cartes et en surprendre plus d'un en Floride.

Celui qui pourrait surprendre selon les organisateurs du World's Strongest Man. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Seulement 10 des 25 participants accèdent à la grande finale. Pour y parvenir, Maxime devait terminer premier de son groupe.

Le tirage au sort des rondes de qualifications n'a pas été en sa faveur, il s’est retrouvé dans, probablement, le meilleur des 5 groupes , précise le spécialiste des hommes forts et auteur Paul Ohl.

Tout au long des deux premières journées, Maxime a talonné l’Ukranien Oleksii Novikov et l’écossais Tom Stoltman.

Les hommes forts qui terminent deuxièmes et troisièmes dans chacun des cinq groupes doivent s'affronter dans une épreuve ultime en soulevant le plus grand nombre de Pierre d'Atlas.

Maxime a terminé 3e de son groupe et il a retrouvé l’écossais Stoltman dans l'épreuve ultime. Tom Stoltman, un autiste, est considéré comme le meilleur au monde dans cette épreuve.

Maxime Boudreault soulève une pierre d'Atlas. Photo : Rogue Fitness

Maxime a épaté la galerie alors qu’il a été le premier compétiteur de la journée à soulever 7 pierres d’Atlas de 165 kilos en 38 secondes. Cependant Stoltman en a fait huit en 39 secondes, ce qui mettait fin aux espoirs du franco-ontarien.

Aucun autre compétiteur dans les autres groupes ne s'approchera de la marque de Maxime, ce qui le place donc au onzième rang du le classement mondial.

[Maxime] n’a pas seulement fait de la figuration. Il a réussi à faire ce que bien peu d’athlètes de force arrivent à faire, dès leur première participation, en passant à un cheveu de la finale , relate Paul Ohl.

Sa conjointe et entraîneuse, Samantha Béliveau, est très fière, puisque Stotman et Novikov ont grimpé sur les deux premières marches du podium.

L'ukrainien Oleksii Novikov a remporté le titre mondial, Stoltman est grimpé sur la deuxième marche, Jean-François Caron a complété le podium. Photo : Radio-Canada / World's Strongest Man

Ça démontre la performance de Maxime et qu’il peut compétitionner avec les meilleurs au monde , relate Samantha Béliveau.

Paul Ohl croit que si Maxime Boudreault avait été dans n’importe quel autre groupe, il aurait terminé dans le Top 6 .

L’année prochaine si les cartes tombent bien, c’est certain que Maxime est sur le podium , prédit sa conjointe.

Dimanche, Jean-François Caron est devenu le troisième Canadien à grimper sur le podium depuis l’inauguration de cet événement en 1977.

Le québécois Jean- François Caron est finalement grimpé sur le podium à sa dixième participation au World's Stongest Man. Il a agi comme mentor auprès de Maxime Boudreault pendant la semaine. Photo : Facebook: Jean-François Caron

Maxime Boudreault est un international et il fait maintenant partie du top 15 au monde, précise celui et qui écrit présentement un livre sur l’histoire mondiale de la force. Je le vois beaucoup plus comme un Top 10 que dans le Top 15 .

Selon Paul Ohl, Maxime a éliminé le facteur de la pression alors qu’il a maintenant tous les outils pour briller sur la scène internationale.

Avant de prendre l'avion de retour vers Thunder Bay, le gaillard de 145 kilos faisait le bilan de sa compétition sur son compte Instagram.